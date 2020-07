CTT abre estação de Mondim de Basto. É 12ª de um total de 33 encerradas

Os CTT vão reabrir na próxima segunda-feira a estação de Mondim de Basto, uma semana depois da reabertura da loja própria de Portel, anunciou João Bento, CEO dos CTT, no webinar Local Digital, sobre ecommerce. Mondim de Basto é a É a 12ª de um total de 33 estações em sede de concelho que tinham sido encerradas pelo operador postal.

“Os CTT estão fortemente empenhados em aproximar-se às populações, a prioridade são os nossos clientes, e em estreita articulação com o poder local dinamizar a economia local. É interessante que este webinar tem lugar entre a reabertura de Portel, ontem (segunda-feira), e de Mondim de Basto que será na segunda-feira e são em pontos opostos do país”, anunciou o CEO.

Local Digital é o tema do webinar levado a cabo pelos CTT que coloca no crescimento do comércio eletrónico expectativas para o crescimento do negócio de entregas de encomendas.

“Mais de 50% dos pacotes que são hoje entregues aos e buyers (compradores) portugueses que compram em Portugal são entregues por nós”, referiu João Bento. “O crescimento das encomendas o ano passado com origem no e-commerce foi de cerca de 25% e crescemos acima do próprio mercado”, disse ainda.

“Em 2020 estamos a crescer de forma ainda mais acelerada”, diz, referindo que o “confinamento amplificou esta necessidade”, apontando essa evolução positiva “também muito devido as iniciativas que estamos a tomar.”

Dar as empresas a possibilidade de criar Lojas Online, a transposição de feiras para um ambiente de marketplace digital, com a Dott (onde é acionista com a Sonae), com as entregas a serem asseguradas pelo operador postal são algumas das iniciativas levadas a cabo desde março.

Impacto do covid-19 no comércio eletrónico

Com a pandemia do novo coronavírus a levar ao encerramento das lojas físicas e ao confinamento dos portugueses, o canal digital transformou-se no canal de contacto e escoamento de produtos para muitas empresas nacionais.

Os CTT dão conta desse impacto. De acordo com o estudo apresentado por Alberto Pimenta, diretor de e-commerce dos CTT, no webinar, o tráfego do ecommerce teve um crescimento explosivo: cerca de 21,6% das empresas inquiridas registou subidas superiores a 50% nas vendas; com 13,5% a registar subidas entre 20% e 50% e 5,4% até 20%.

Extrapolando essas evoluções durante os meses de confinamento (março a abril) para a globalidade do ano, 24,5% acredita que as vendas vão subir mais de 50% e 21,6% que as mesmas irão duplicar face ao ano passado.

Um crescimento onde as categorias de saúde e beleza (+137% face a 2019), retalho desportivo (+113%) e artigos para casa (+110%) revelaram um elevado desempenho ao nível de procura. Já o retalho de moda sofreu quebra de 9%.

A pandemia também levou a um aumento do peso do mercado doméstico nas compras dos consumidores nacionais – 59,5% acredita que o peso aumentou mais de 20%, sendo que “no pós-Covid, cerca de 60% do painel estima que o peso do mercado doméstico no total das compras online aumente mais de 20%”, refere o estudo.

O painel também aponta um reforço do papel dos marketplaces no crescimento do comércio eletrónico. “No pós-COVID, mais de 80% do painel aponta que a participação dos e-marketplaces no conjunto das vendas online irá aumentar”.

Crescimentos que terão implicações na logística da última milha com entregas em casa, mas também opções de Click&Collect, juntamente com lockers (cacifos) a ganhar peso no pós pandemia