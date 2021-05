CTT abrem candidaturas para estágios de verão. Tem 10 vagas

CTTS LAMAÇÃES (4 de 4)

Os CTT abriram candidaturas para estágios de verão. Procura candidatos nas áreas de informática, engenharia, matemática, analytics, gestão, economia, comunicação, digital ou recursos humanos. Tem 10 vagas. "No decorrer do processo poderão eventualmente abrir mais vagas", admite fonte oficial da empresa ao Dinheiro Vivo.

Os estágios de verão de 2021, decorrem em julho e agosto, tendo os interessados de fazer as suas candidaturas no site dos CTT até 24 de maio.

"Os candidatos deverão ter concluído pelo menos o 2.º ano da licenciatura ou, de preferência, estar a frequentar um mestrado, numa das seguintes áreas: Informática; Engenharia; Matemática; Analytics; Gestão; Economia; Comunicação; Digital; ou Recursos Humanos", descrevem os CTT. O programa terá a duração de dois meses e "será dada a possibilidade aos jovens selecionados de contactarem com uma das áreas de negócio dos CTT enquanto são acompanhados por um Tutor."

O estágio - devido à situação de pandemia que ainda se vive no país - poderá ter uma componente mista. "Habitualmente, e em anos anteriores, os estágios são presenciais, no entanto, tendo em conta o atual contexto pandémico, a presença dependerá das condições impostas pela pandemia, sendo que provavelmente serão em regime misto", refere fonte oficial.

Neste momento, a empresa tem 10 vagas disponíveis - recebendo "os estagiários recebem uma bolsa mensal", adiantam os CTT sem precisar valores - mas o número de ofertas poderá vir a aumentar. "No decorrer do processo poderão eventualmente abrir mais vagas", admite o operador postal.

"Os Estágios de Verão destinam-se a alunos que estão na universidade pelo que a maioria não pretende continuar, dado em setembro iniciarem as aulas. No entanto, já aconteceu no passado, os participantes ficarem interessados e concorrerem ao Programa Trainee CTT, tendo alguns conseguido passar todas as exigentes fases do processo e ingressarem no Programa", diz fonte oficial quando questionada sobre a integração dos estagiários na companhia depois do período de formação.