CTT abrem novos centros para época alta da distribuição e alertam para casos de phishing

Está a chegar a época alta do setor da distribuição, que se inaugura a 25 de novembro com a Black Friday e decorre até ao final do ano. A fim de reforçar a operação, os CTT - Correios de Portugal vão alargar horários, reforçar equipas de tratamento e distribuição de encomendas e abrir quatro novos centros para aumentar eficiência. Não obstante, o operador postal também está a alertar os consumidores para esquemas de phishing.

"Está a ser preparado o reforço das equipas no tratamento e na distribuição das encomendas, está prevista a distribuição nos feriados e fins de semana e em horários mais alargados, está a ser preparada a recolha de objetos em antecipação dos principais expedidores, e, por fim, estão a ser organizados turnos duplos de distribuição diária", anunciou a empresa liderada por João Bento a 18 de outubro.

"Para assegurar a rapidez na entrega das encomendas foram abertos novos centros para aumento da capacidade de tratamento (Palmela, Aveiro, Leiria e Maia) e reforçadas as ligações de transporte (incluindo no fluxo ibérico), adiantou.

Acresce um "reforço de 30% de recursos de atendimento, task forces durante os feriados e fins de semana e, em caso de necessidade, serão alargados os horários de funcionamento das linhas de atendimento a clientes".

Entretanto, esta terça-feira, os Correios alertaram para que estão a circular nas redes sociais esquemas de phishing "utilizando, de forma abusiva, o nome e imagem da empresa".

O phishing é um tipo de fraude online. Através de uma mensagem escrita (SMS), e-mail ou publicações nas redes sociais em nome de uma entidade reconhecida, tenta-se obter dados pessoais - login, palavras-passe e dados bancários. Geralmente através de links, os consumidores são encaminhados para um site falso e induzidos a fornecer informação confidencial.

Por isso, em comunicado, os CTT clarificam que os e-mails e SMS a circular nada têm a ver com o operador postal. Os Correios apelam a que os consumidores, em caso de receberem alguma comunicação dos CTT devem, antes de responder ou aceder a algum link, verificar o logótipo, se há erros gramaticais ou ortográficos.

Além disso, ter em conta se se tratam de mensagens "alarmantes solicitando a ação imediata" ou "um pedido na tentativa de obter dinheiro, informação financeira". Tudo sinais de que a origem da mensagem não é dos CTT.

O operador postal acrescenta, também, que qualquer link dos CTT começa por "www.ctt.pt." e que "um email que não fornece um método alternativo para comunicar a informação solicitada" são também sinais de que poderá estar perante uma tentativa de fraude online.