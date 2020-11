CTT. Adesão à greve de 10,5% até às 12h. Empresa "estranha" plenários para sexta-feira

Centro de distribuição dos CTT (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

A greve dos Correios terá tido uma taxa de adesão de 10,5%, até às 12h, "sem impacto expressivo na atividade da empresa", informa os CTT. Os valores contrastam com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT), que referia uma adesão à greve de 75% nas centrais de correio de Lisboa e Porto.

"Os CTT informam que, tendo procedido ao registo no sistema de processamento de vencimentos dos trabalhadores aderentes à greve, apuraram uma taxa efetiva de adesão de apenas 10,5% até às 12h horas desta segunda-feira, sem impacto expressivo na atividade da empresa", refere a operadora em comunicado.

"A distribuição postal continua, portanto, a ser prestada durante o dia de hoje, não tendo esta paralisação tido impacto na atividade e operação, não se sentindo qualquer interrupção do serviço aos clientes. No respeitante às lojas CTT, a greve também não afetou o serviço, uma vez que todas as Lojas CTT se encontram abertas", reforça.

Nos locais onde eventualmente se sentirem eventuais constrangimentos os CTT, caso seja necessário, vão proceder "a uma distribuição extraordinária de correio nos próximos dias".

Críticas do operador às datas da greve. Empresa "estranha" plenários na sexta

Os CTT "respeitam, como sempre respeitaram, o direito à greve", contudo, "não podem deixar de estranhar e repudiar as datas escolhidas pelas organizações representativas dos trabalhadores para a sua realização, numa semana com um feriado - como já tinha acontecido na última greve geral (na sexta-feira, 12 de junho, após dois feriados) e em plena peak season."

"Os CTT estranham também terem sido convocados, hoje mesmo, plenários de trabalhadores das várias áreas da Empresa para dia 4, sexta-feira, após a realização dos três dias de greve numa semana com um feriado. Os CTT lamentam que as motivações políticas dos sindicatos se sobreponham à sustentabilidade da empresa e preservação dos postos de trabalho".

A empresa refere ainda que, mesmo no atual quadro de pandemia, "sempre protegeu os trabalhadores, não recorrendo ao lay-off, comparticipando a vacina para a gripe e antecipando o pagamento do subsídio de Natal e dos prémios extraordinários junto dos colaboradores, incluindo um prémio pontual atribuído aos trabalhadores que estiveram na linha da frente durante o Estado de Emergência de abril e maio."