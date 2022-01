CTT ainda sem novo contrato postal mas com "acordo de transição" com Governo

Dinheiro Vivo 10 Janeiro, 2022 • 17:03 Partilhar este artigo Facebook

Para acautelar a prestação do serviço postal universal, o Governo e os CTT combinaram estender temporariamente, e a curto prazo, a concessão do serviço postal universal que deveria ter terminado a 31 de dezembro de 2021, noticia o jornal Eco esta segunda-feira. O Governo decidiu manter os CTT como prestadores do serviço postal universal, através de um ajuste direto, que renovou o contrato até 2028. Contudo, o novo contrato para a nova concessão do serviço universal ainda não foi celebrado, nem os termos do mesmo são conhecidos.

Fontes familiarizadas com o processo e fonte do Ministério das Infraestruturas e Habitação, confirmaram que o ajuste direto entre o Estado e os CTT ainda não está assinado, apesar do compromisso assumido por Pedro Nuno Santos de ter o novo contrato fechado antes do fim de 2021, pronto a entrar em vigor a 1 de janeiro de 2022.

Ora, para salvaguardar o serviço postal universal não acabava no último dia de 2021, o Governo fez saber, segundo o ECO, que "a prestação do serviço postal universal está neste momento assegurada por via de um acordo de transição que vigora até que um novo contrato possa ser estabelecido".

A 3 de janeiro, o Dinheiro Vivo escreveu que, não só ainda não havia novo contrato como as novas condições para a prestação do serviço universal pelos CTT continuava por conhecer. Na última semana de 2021, circulava a informação de que a nova concessão continuava a ser negociada.