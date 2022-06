CTT anunciam centro de entregas 100% elétrico na Madeira

© Amin Chaar/Global Imagens

Depois dos centros de entrega em Arroios e Junqueira, em Lisboa, os CTT tornaram 100 elétricas as instalações de Porto Santo, na Madeira, onde a atividade regular é, agora, totalmente efetuada sem emissão de poluentes, anunciou a empresa postal esta segunda-feira.

O centro de entregas de Porto Santo é o terceiro dos CTT a ser convertido. Naquela região, o operador postal serve mais de 2 500 domicílios numa área de 50 mil quilómetros. Agora, todas as casas vão receber correio através de uma "frota adaptada às necessidades da ilha.

Em comunicado, os CTT referem que "este investimento na mobilidade elétrica é mais uma prova do empenho da empresa na transição para formas de transporte mais sustentáveis e um contributo para um mundo mais verde". E passam, assim, "a contribuir com mais um centro para a melhoria da qualidade do ar, com impacto positivo na saúde de toda a população".

"Além destas vantagens, a mobilidade sem emissões reduz a dependência dos combustíveis fósseis, uso que está associado a diversos problemas ambientais. Ao mesmo tempo, torna mais confortável a condução dos nossos carteiros e expedidores que percorrem diariamente vários quilómetros ao volante dos veículos elétricos CTT", acrescentam

Somando este novo centro de entrega descarbonizado aos dois que já estavam em operação em Lisboa, os CTT estimam que em 2022 vão evitar "cerca de 1,5 milhões de quilómetros puramente elétricos e 320 toneladas de dióxido de carbono".

A empresa liderada por João Bento recorda, ainda, que já investiu cerca de um milhão de euros na Madeira, em 2019, "num importante centro de logística e distribuição".