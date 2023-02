CTT apoiam digitalização de mais de 3500 empresas

João Sousa, administrador dos CTT © Gerardo Santos / Global Imagens

O balanço financeiro e operacional do último ano dos CTT - Correios de Portugal só será conhecido em março, quando forem reveladas as contas de 2022, mas já há um dado apurado: o grupo, que se dedica ao negócio dos correios, logístico e da banca, apoiou mais de 3500 empresas em processos de digitalização.

"Sabemos hoje que mais de 3500 pequenas e médias empresas [PME] que não tinham uma loja online fizeram a primeira com as nossas ferramentas", revelou João Sousa, administrador dos CTT, ao Dinheiro Vivo (DV), durante a convenção que o grupo organizou nos dias 30 e 31 de janeiro.

O evento decorreu no Centro de Congressos do Estoril, durante dois dias, e foi o pontapé de saída dos CTT para 2023, onde foi apresentada a estratégia do grupo a trabalhadores, clientes e parceiros. O grupo a reiterou que já não se foca apenas no setor postal e que a digitalização faz também parte das operações diárias dos CTT, seja nas operações logísticas ou nos segmentos consumo e empresarial.

"Há um trabalho que tem sido feito que não é possível quantificar, mas, desde a pandemia até agora, conseguimos apoiar mais de 3500 empresas a entrar no digital", reiterou João Sousa, referindo que os CTT também deram formações para preparar pequenos empresários para o digital, através do curso "Como lançar o seu negócio online", que registou mais de 300 inscrições nas duas edições de abril e outubro.

A digitalização continuará a ser um dos focos em 2023 no universo CTT, em diferentes áreas do negócio. Realçando que os CTT não são hoje só uma empresa de correios, visto que o desaparecimento dessa atividade "é um caminho tomado", e, por isso, o grupo tem "tomado decisões para ter um negócio diferenciado", João Sousa disse que o modelo de negócio atual "serve para ajudar as empresas a fazer este movimento" para o digital. "Não temos nada contra a digitalização, queremos fazer parte deste processo", sublinhou.

Os CTT têm "muito músculo nas soluções empresariais", referiu João Sousa, lembrando que a notoriedade da marca, a rede de parceiros e clientes e também a capilaridade das operações, além de todo o universo de dados a que o grupo tem acesso, são uma importante ferramenta que pode ajudar as PME em processos de digitalização, sobretudo no âmbito do comércio eletrónico, seja com a "criação de um site, de uma marca, na comunicação, até com soluções param se automatizarem".

O tópico da digitalização foi um dos assuntos-chave na convenção dos CTT, mas as grandes linhas de atuação do grupo para este ano vão centrar-se em três eixos, essencialmente.

"Foco no cliente, no sentido em que temos que o ouvir e perceber as necessidades; qualidade de processos, devido à expectativa que as pessoas têm sobre as empresas logísticas de que as encomendas cheguem a tempo e horas e com qualidade, trazendo para o mundo digital a mesma experiência que têm no mundo físico - nas soluções empresariais, como damos apoio às empresas, a qualidade é bastante importante; e compromisso, os CTT são uma marca com 500 anos e o compromisso com os trabalhadores, os clientes e os acionistas é bastante importante", realçou.

Das entregas automáticas aos bairros comerciais digitais

A comprovar a relevância que o digital tem ganho no universo dos CTT foi a presença da Tugbot, uma pequena empresa portuguesa criada há seis anos e que produz robôs automatizados para o setor logístico. É uma das startups que os CTT têm apoiado, tendo a relação empresarial começado com o projeto "1520".

Ricardo Santos, vp operations, e Pedro Silva, robotic engineer, da Tugbot, explicaram ao DV que o robô que fornecem consegue transportar de forma automática mercadorias nos centros logísticos, melhorando a eficiência da operação logística. Em Portugal, além dos CTT, a Tugbot trabalha também com o grupo Sonae, mas é nos EUA, Europa Central e do Norte e no Japão que tem maior procura.

A Youship foi outro caso observado in loco pelo DV. Trata-se de uma startup que está a desenvolver para os CTT um pequeno veículo autónomo que poderá apoiar os carteiros na entrega de encomendas. A prova de conceito ainda decorre, mas a visão de futuro é criar condições, segundo o fundador e CEO Leonel Simão, para estabelecer um sistema de entregas automático.

O information technology director da Nossa Farmácia, Tiago Ferreira, falou ao DV para elucidar como o grupo que agrega serviços farmacêuticos beneficiou das ferramentas dos CTT. O gestor disse que o grupo Nossa Farmácia, que tem um marketplace com 330 farmácias, tem hoje uma plataforma de e-commerce, capaz de cobrir todo o território nacional. Tem hoje uma base de clientes na ordem dos dez mil.

A aveirense Wavecom, que se dedica a serviços de engenharia de telecomunicações, é outra parceira dos CTT. Como retira proveito dessa relação? "Começámos com um projeto de fornecimento de wi-fi gratuito nas lojas CTT e, desde o ano passado, estamos em conjunto numa candidatura ao projeto bairros comerciais digitais, lançado pelo governo no âmbito do PRR e que tem uma dotação de 50 milhões de euros", responde Ricardo Fernandes, business director da Wavecom.