CTT apostam na venda de seguros nas lojas em parceria com Tranquilidade Generali

Dinheiro Vivo/Lusa 20 Junho, 2023 • 13:23

Os CTT -- Correios de Portugal anunciaram esta terça-feira um reforço da venda de seguros nas suas lojas, numa parceria com a Tranquilidade Generali que inclui, numa primeira fase, produtos de seguros automóvel, acidentes pessoais, vida, risco e multirriscos.

Em comunicado, os CTT avançam que a sua "nova estratégia para a rede de retalho", que inclui cerca de 570 lojas, prevê um alargamento faseado desta oferta para seguros de motociclos, viagem e atividades de lazer, assim como para o segmento profissional e de empresas, designadamente profissionais liberais, comércio local, alojamento local e PME.

O objetivo, salienta, é "cobrir todo o espetro de necessidades" dos clientes dos CTT.

Esta "nova estratégia" dos CTT é anunciada menos de um mês depois do alargamento aos bancos da rede de venda dos Certificados de Aforro, que, até ao passado dia 05 de junho, só podiam ser subscritos através do canal digital do IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, aos balcões dos Correios ou nos Espaços Cidadão.

"O reforço na venda de seguros enquadra-se na nova estratégia dos CTT para a rede de retalho, com a comercialização de serviços e a diversificação das linhas de negócio, oferecendo, assim, as melhores soluções de poupança e serviços financeiros e uma relevante oferta de serviços e soluções para particulares e PME, como por exemplo serviços de transferência de fundos e pagamentos, serviços da administração pública e ao cidadão, entre outros", lê-se no comunicado.

De acordo com os Correios, a distribuição de seguros na sua rede de lojas é realizada em parceria com a Tranquilidade Generali, "aliando a experiência" desta seguradora "no desenvolvimento e gestão de produtos de seguros à ampla capacidade de distribuição da rede de retalho dos CTT".

Citado no comunicado, o administrador dos CTT João Sousa afirma que "esta é uma aposta que faz todo o sentido do ponto de vista do novo posicionamento da empresa para o retalho".

"A marca CTT é uma marca de confiança e acreditamos que este é um atributo extremamente relevante na hora dos consumidores escolherem um serviço financeiro, seja um seguro ou um serviço de poupança. Este reforço da parceria com a Tranquilidade Generali capitaliza uma relação já existente e alia a experiência na gestão de seguros à ampla capacidade de distribuição dos CTT", sustenta.

Já a 'Chief Distribution Officer' da Tranquilidade Generali, Joana Pina Pereira, destaca que, através deste acordo com os CTT e Banco CTT, a seguradora se posiciona como "um canal complementar aos mais de 2.000 agentes" da sua rede, "com a ambição de captar novos clientes e aumentar consideravelmente o volume de negócios, alavancando na proximidade e confiança reconhecidas ao grupo CTT".

Atualmente estão já a ser vendidos aos balcões dos CTT os seguros Casa, Automóvel, Vida, Multiriscos, Crédito Habitação e Caçadores, mas os Correios avançam que "a oferta será ainda mais abrangente, com seguros para animais de estimação, empregadas domésticas, acidentes pessoais, entre outros".

Para dar a conhecer a oferta de seguros da Tranquilidade Generali e reforçar o posicionamento da empresa nesta área -- assumida, atualmente, como "um dos seus pilares estratégicos de negócio" -- os CTT lançaram na segunda-feira uma campanha intitulada "Nos CTT os seus seguros estão bem entregues".

A campanha multimeios, até agora divulgada nas lojas CTT e redes sociais, será alargada com presença em rádio durante uma semana, em 'outdoors' durante duas semanas e em Media Digital ao longo de quatro semanas.