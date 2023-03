CTT aumentam salários e querem recrutar cem pessoas este ano

Os CTT - Correios de Portugal vão aumentar os salários dos trabalhadores, na sequência das negociações com as estruturas sindicais. A revisão salarial de 2023 terá efeitos retroativos a 1 de janeiro, produzindo efeitos a com o processamento salarial de abril. Os Correios também comprometem-se a recrutar para o quadro permanente 80 carteiros e 20 atendedores de loja.

"Depois de negociações bem-sucedidas com as entidades representativas dos trabalhadores foi alcançado um acordo para a revisão salarial, com várias componentes", anunciam os CTT em comunicado esta sexta-feira.

"Os CTT informam que os valores dos vencimentos base mensais até 2.853,17 euros, a 31 de dezembro de 2022, terão aumentos de diferentes valores", adianta a empresa.

Além disso, a empresa decidiu atualizar em 2,5% as tabelas salariais. "Esta atualização prevê a fixação em 765 euros como valor mínimo de vencimento base", esclarecem os CTT.

Desta forma, serão implementados aumentos mínimos para os trabalhadores com vencimentos base de até 1997,60 euros.

O valor do subsídio de refeição também sobe para os 9,12 euros.

A revisão salarial e a atualização das tabelas salariais foram acordadas com o Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços (SINDETELCO), com o Sindicato das Comunicações de Portugal (SICOMP), bem como com as estruturas SNTCT SINCOR; SINQUADROS; FENTCOP; SICOMP; SINTTAV; SITIC; SICTEXX, num novo acordo de empresa.

"Depois de um ano desafiante, em que ainda se sentiu o efeito da pandemia, a conjuntura económica atravessa um momento difícil, com o aumento da inflação e a subida das taxas de juro e dos preços a dificultar a gestão do orçamento das famílias. Ciente desta realidade, a Comissão Executiva dos CTT tem procurado implementar medidas que contribuam para minimizar os efeitos do ambiente macroeconómico atual, de caráter inflacionista, e reafirmar o seu compromisso com a empregabilidade, a gestão responsável de Recursos Humanos, a sustentabilidade futura da empresa", justifica a empresa, realçando o "ambiente positivo e de diálogo em que decorreram estas negociações" e o "espírito colaborativo" dos sindicatos.

Paralelamente, os CTT comprometem-se a contratar, até ao final de 2023, cem trabalhadores para o quadro permanente, dos quais 80 carteiros e 20 atendedores de loja.