CTT com lucros de 8,7 milhões até março. Um disparo de 136,3%

Centro de distribuição dos CTT (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Com os portugueses parcialmente confinados no primeiro trimestre e a enviar e a receber encomendas em casa, os lucros dos CTT dispararam 136,3%, para 8,7 milhões de euros, até março. O operador postal registou receitas globais de 205,3 milhões, uma subida de 14,1% face a período homólogo do ano passado.

"Estes resultados mostram que os CTT souberam adaptar-se às dificuldades do contexto pandémico e reforçar o seu papel na manutenção das cadeias logísticas e económicas. O primeiro trimestre de 2021 trouxe um novo período de confinamento geral, que encarámos como uma oportunidade", diz João Bento, CEO dos CTT, citado em comunicado.

"A área de Expresso e Encomendas e a oferta completa de produtos digitais dos CTT apoiaram a consolidação da dinâmica de crescimento iniciada em 2020. A nossa operação em Espanha, com a CTT Express, começa a mostrar os resultados da estratégia definida, posicionando os CTT como um operador de referência no envio de encomendas urgentes na Península Ibérica", destaca.

"Em Portugal, voltámos a bater recordes no negócio de Expresso e Encomendas, reafirmando a nossa condição de parceiro de referência das empresas no desenvolvimento dos seus negócios e em particular dos seus negócios de comércio eletrónico. Também o Banco CTT voltou a apresentar uma boa performance, sendo incontornável assinalar o arranque da parceria com o cartão Universo", refere o gestor.

As receitas registaram uma subida de 205,3 milhões de euros, mais 14,1% e 25,4 milhões do que no primeiro trimestre do ano passado, com o negócio de Expresso e Encomendas a atingir os 63,4 milhões de receitas (+70,1%) e o Banco CTT a registar um crescimento de 8,7%, para 21,2 milhões. Desempenho positivo que compensou a quebra de 1,4% registadas no Correio e Outros, para 108,6 milhões, e de 6,7% nos Serviços Financeiros e Retalho, para 12,1 milhões.

O EBITDA registou no período uma subida 22,3%, para 29,1 milhões. O EBIT recorrente foi de 15 milhões de euros, a crescer 62,2% face ao primeiro trimestre do ano passado.