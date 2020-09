CTT comparticipa vacina da gripe aos colaboradores

Os CTT vão comparticipar o custo da vacina da gripe aos colaboradores, uma medida de proteção dos colaboradores em ano de pandemia do covid-19. A companhia não adianta o valor dos custos com esta medida, já que a mesma dependerá da adesão dos colaboradores.

A empresa irá comparticipar com 3,90 euros (metade do preço de venda ao público deste medicamento) o custo da vacina da gripe. Os colaboradores interessados devem ter uma prescrição médica para a vacina cuja toma é recomendada pelo Ministério da Saúde. A vacina é atualmente apenas de administração gratuita nos Centros de Saúde, a pessoas a partir dos 65 anos, com diabetes, que realizam diálise, com trissomia 21, transplantados ou profissionais de saúde.

Mas os colaboradores CTT, com prescrição médica, podem tomar a vacina nas farmácias, com metade do custo comparticipado, já que a “organização desta campanha conta com a parceria com a Associação Nacional de Farmácias (ANF), permitindo uma maior comodidade na toma da vacina numa das cerca de 2.800 farmácias portuguesas aderentes à rede da ANF, estando assegurados os protocolos de maior segurança e a reserva da mesma”, refere os CTT.

“Os custos dependerão da adesão dos colaboradores à Campanha”, refere fonte oficial da empresa quando questionada pelo Dinheiro Vivo.

“Com esta campanha, os CTT pretendem salvaguardar a saúde e bem-estar dos seus Colaboradores, sendo a vacinação contra a gripe considerada a principal medida de prevenção desta doença”.