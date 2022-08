CTT compram 200 mil ações próprias

João Bento, CEO dos CTT. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Os CTT adquiriram, ao abrigo do seu programa de recompra, 200 mil ações próprias desde 12 de agosto e até esta quint-feira, segundo a informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"[...] No período compreendido entre 12 e 18 de agosto de 2022, a JB Capital Markets procedeu a aquisições de ações representativas do capital social dos CTT, ao abrigo do programa de recompra e enquanto intermediário financeiro encarregue da execução do mesmo", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Neste sentido, foram realizadas cinco operações, que abrangeram um total de 200 mil títulos.

Desde o anúncio do programa de recompra de ações próprias, a sociedade já comprou 5,14 milhões de títulos.

Os CTT somam assim um total acumulado de 6,64 milhões de ações próprias, representativas de 4,43% do capital social, "incluindo 1.500.001 ações próprias anteriormente adquiridas".

Na sessão desta quinta-feira da bolsa de Lisboa, as ações dos CTT recuaram 0,60% para 3,32 euros.