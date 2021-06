CTT compram NewSpring e HCCM por 7 milhões de euros

CTTS LAMAÇÃES (4 de 4)

Os CTT - Correios de Portugal anunciaram, através da sua subsidiária CTT Soluções Empresariais, a compra da totalidade do capital social da NewSpring Services e da sua 'holding' HCCM -- Outsourcing Investment, por sete milhões de euros.

A NewSpring Services, S.A. e a sua holding HCCM - Outsourcing Investment, S.A. são sociedades que atuam no mercado de Business Process Outsourcing (BPO) e Contact Center.

Em comunicado enviado na quarta-feira à noite à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os CTT dizem que o valor da transação será de sete milhões de euros (enterprise Value) "devido no fecho da transação", tendo sido acordados ganhos que dependerão da atividade da sociedade ao longo dos dois anos seguintes ao referido fecho, "em função do cumprimento de objetivos pré-definidos para a NewSpring Services, incluindo 'targets' de EBITDA".

Esta transação enquadra-se na estratégia de diversificação do portefólio dos CTT e na aceleração do crescimento nas suas áreas de negócio, em particular, na consolidação da plataforma de Soluções Empresariais, através da oferta de soluções de Business Process Outsourcing (BPO), Contact Center e outros serviços de apoio ao negócio, refere.

No ano de 2020, a NewSpring Services comunicou vendas de 21,1 milhões de euros e EBITDA de 2,4 milhões de euros.

"A aquisição está sujeita à verificação de um conjunto de condições suspensivas, entre as quais a não oposição da Autoridade da Concorrência", refere.

Os CTT seguem hoje a negociar na Euronext Lisbon a perder 0,11% para 4,44 euros por ação.