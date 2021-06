CTT compram tecnológica para apostar no mercado empresarial

Centro de distribuição dos CTT (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Os CTT compraram uma tecnológica para reforçar a aposta no mercado empresarial. Através da subsidiária CTT Soluções Empresariais, foi anunciada esta quarta-feira a aquisição da NewSpring Services e da holding HCCM - Outsourcing Investment. O preço inicial desta operação é de sete milhões de euros, segundo o comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Aos sete milhões de euros poderão ser acrescentados valores adicionais, "dependendo da atividade da sociedadeao longo dos 2anos seguintes ao referido fecho, em função do cumprimento de objetivos pré-definidos para a NewSpring Services, incluindo targets de EBITDA", ou seja, metas operacionais, segundo a informação divulgada em comunicado.

Para a empresa de correios, "esta transação enquadra-se na estratégia de diversificação do portefólio dos CTT e na aceleração do crescimento nas suas áreas de negócio, em particular, na consolidação da plataforma de soluções empresariais".

A formalização desta compra depende da "verificação de um conjunto de condições suspensivas, entre as quais a não oposição da Autoridade da Concorrência", que podem ditar o fim da operação.

A NewSpring Services é uma empresa de consultoria de sistemas de informação portuguesa, tendo registado vendas de 21,1 milhões de euros em 2020 e um EBITDA de 2,4 milhões de euros.