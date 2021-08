CTT concluem aquisição da NewSpring Services e HCCM por sete milhões

João Bento, CEO dos CTT. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Os CTT concluíram a aquisição da NewSpring Services e da sua holding' HCCM por sete milhões de euros (valor de mercado). "Os CTT - Correios de Portugal S.A. informam que foi hoje concluída a aquisição da totalidade do capital social da NewSpring Services S.A. e da sua 'holding' HCCM -- 'Outsourcing Investment' S.A., sociedades que atuam no mercado de 'business process outsourcing' e 'contact center' por sete milhões de euros ('enterprise value'), o qual foi pago com a conclusão da aquisição", lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com os Correios, esta transação enquadra-se na estratégia de consolidação da plataforma de soluções empresariais, permitindo reduzir a dependência de parcerias externas e otimizar recursos, bem como "endereçar a oportunidade de crescimento de ofertas integradas neste segmento de negócio".

A empresa adiantou ainda que estão acordados os 'earnouts', "dependendo da atividade da sociedade ao longo dos dois anos seguintes ao referido fecho, em função do cumprimento de objetivos pré-definidos para a NewSpring Services, incluindo 'targets' de EBITDA" (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações).

Em 2020, a NewSpring Services totalizou 21,1 milhões de euros em vendas e 2,4 milhões de euros de EBITDA, segundo dados divulgados pelos Correios.

Na sessão desta segunda-feira da bolsa, os CTT subiram 0,56% para 4,51 euros.