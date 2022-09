CTT concluem recompra de ações próprias com um total de 5,06% do capital

© Amin Chaar/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Setembro, 2022 • 20:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os CTT concluíram esta quinta-feira o programa de recompra de ações próprias, com um total acumulado de 7.585.000 ações próprias, representativas de 5,06% do capital social, indicou a empresa, à CMVM.

"No contexto do programa de recompra, à data de 8 de setembro de 2022, a sociedade já tinha adquirido 6.084.999 ações. Em consequência, a 8 de setembro de 2022, a sociedade detinha, como resultado das operações de aquisição aqui indicadas, um total acumulado de 7.585.000 ações próprias, representativas de 5,06% do capital social, incluindo 1.500.001 ações próprias anteriormente adquiridas", referiu a empresa em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Assim, "de acordo com os termos e condições do programa de recompra, os CTT informam que o objetivo do referido programa se encontra cumprido, devendo, assim, o programa de recompra dar-se por concluído na presente data, terminando antes do final do seu período máximo de duração (de 18 de março a 18 de dezembro de 2022)", disseram os CTT.

Segundo a empresa, "sendo o objetivo único do programa de recompra a redução do capital social dos CTT mediante a extinção das ações próprias adquiridas ao abrigo do programa de recompra, e tendo a assembleia-geral Anual dos CTT de 2022 aprovado apenas a extinção das ações de até 4.650.000 (quatro milhões seiscentas e cinquenta mil) ações próprias correspondentes a 3,1% do capital social dos CTT" a empresa irá proceder "nos próximos dias ao registo comercial da redução de capital e cancelamento do referido número de ações próprias, estando prevista a submissão à próxima assembleia-geral a realizar de proposta para aprovação da redução do capital para cancelamento das restantes 1.434.999 ações adquiridas ao abrigo de programa de recompra".