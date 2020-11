CTT "condenam e lamentam" a greve convocada para 30 de novembro e 2 e 3 de dezembro

Estação dos CTT. © Miguel Pereira/Global Imagens

Afirmando que "respeitam, como sempre respeitaram, o direito à greve", os CTT "condenam e lamentam veementemente" a greve convocada para os dias 30 de novembro e os dias 2 e 3 de dezembro. Esta greve abrangerá a rede de distribuição postal e também as Lojas CTT.

Através de comunicado, os Correios afirmam que "não podem deixar de estranhar e repudiar as datas escolhidas pelas organizações representativas dos trabalhadores para a sua realização, como já tinha acontecido na última greve geral, na sexta-feira, 12 de junho, após dois feriados e antes do fim de semana".

Os CTT consideram "lamentáveis" também as razões invocadas para esta greve, como "a "recusa" em negociar aumentos salariais com o pretexto de que os CTT "não têm dinheiro", sendo este argumento "falso porque este mês vão ser atribuídos prémios aos trabalhadores no valor de 500 mil euros", indica a nota enviada à imprensa.

Indicando que no contexto atual de pandemia a empresa manteve "todos os compromissos para com os trabalhadores, não recorrendo ao lay-off, comparticipando a vacina para a gripe e indo mais longe: a Empresa decidiu antecipar o pagamento do subsídio de Natal e dos prémios extraordinários junto dos colaboradores, incluindo um prémio pontual atribuído aos trabalhadores que estiveram na linha da frente durante o Estado de Emergência de abril e maio."

Os CTT indicam que o custo acima enumerado "em nada é comparável com o impacto que um aumento salarial teria nos resultados da empresa".

"Questionar a atribuição de prémios aos trabalhadores e a antecipação do processamento do pagamento do subsídio de Natal, possibilitando que estes tenham a possibilidade de fazer uma gestão das suas economias e antecipar as suas compras de Natal, de forma mais segura, é de uma enorme insensatez que os CTT condenam veementemente", considera a empresa.

Os CTT relembram que anualmente estão já salvaguardados aumentos da massa salarial, por conta do previsto na contratação coletiva dos CTT, como "as diuturnidades e progressões de carreira, tendo o incremento sido, em média, nos últimos 3 anos, de 4%, quando a taxa de inflação no mesmo período foi, em média, de 0,9%".

Sublinhando que a pandemia está a ter forte impacto nos resultados da empresa, devido à quebra do negócio principal do correio, os CTT rejeitam a ideia de que " o crescimento do tráfego de encomendas compensa a queda do negócio de correio". Para a empresa os dois negócios "não são comparáveis" e o impacto positivo das receitas do segmento de expresso e encomendas não é suficiente para "colmatar a quebra estrutural" que se faz sentir.

Já em relação às afirmações de que a empresa recusou a admitir para o quadro da empresa um elevado número de trabalhadores e ainda o desrespeito ao contrato de concessão de serviço universal de correios, conforme foi apontado pela Anacom, os CTT "rejeitam a acusação de que faltam trabalhadores no quadro da empresa e de que a prestação do Serviço Postal Universal não cumpre os padrões de qualidade, uma ideia que tem sido veiculada de forma maliciosa, causando ruído e contribuindo para a formação de juízos de valor baseados em ideias falaciosas."

Os CTT indicam que "sempre cumpriram o Indicador Geral de Qualidade de Serviço (IGQS) até que, em 2018, a dois anos do fim do contrato de concessão e sem justificação possível, a Anacom decidiu alterar os critérios."

"Contra todas as expectativas e a tendência verificada na União Europeia, alterou-se o enquadramento regulamentar em Portugal, passando de 11 os indicadores medidos para 24 e tornando os objetivos dos chamados Indicadores de Qualidade de Serviço (IQS) estranha e desproporcionadamente exigentes, alguns deles de cumprimento impossível, como os CTT tiveram oportunidade de alertar atempadamente a Anacom. Em relação aos indicadores de qualidade de 2019, os CTT não conseguiram alcançar os objetivos definidos pela Anacom, ainda que na sua larga maioria os resultados se aproximem ou sejam superiores a 90%, devido apenas ao alargamento do número de indicadores em análise."

Por fim, os CTT rejeitam também a ideia de que a Comissão Executiva esteja a "chantagear o Governo e a Anacom para tentar que o contrato de concessão desobrigue os CTT da prestação de um serviço postal de qualidade", conforme indica o pré-aviso de greve.

"Relativamente ao contrato de concessão, a empresa sempre afirmou e continua a afirmar a sua vontade em ser o prestador do serviço público universal. Também neste aspeto a forte quebra do correio tem um impacto relevante, no modo como este serviço encontra o seu equilíbrio financeiro já que até agora o serviço público era financiado apenas pelos clientes, mas a queda acumulada e acelerada pela pandemia, retirou já este ano largas dezenas de milhões de euros aos proveitos desse serviço público. É, pois, essencial que o novo contrato seja justo, equilibrado e que sirva os interesses de todas as partes", consideram os Correios.