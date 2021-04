CTT cria fundo de 4 milhões para apoiar inovação nas PME e startups

João Bento, CEO CTT © Carlos Pimentel/Global Imagens

Os CTT criaram um fundo de investimento de 4 milhões para apoiar a inovação nas PME e startups nas áreas de e-commerce, operações & logística, comunicações, fintech, retalho e publicidade. O Fundo de Inovação CTT é "integralmente financiado" pelo operador tendo a sua gestão sido entregue à Iberis Capital.

"A criação deste Fundo é um passo natural no contributo que os CTT têm dado ao desenvolvimento da economia nacional e à manutenção das cadeias logísticas e ao apoio das empresas na evolução dos seus negócios, apoiando muitas empresas na transição digital", diz João Bento, CEO dos CTT.

"Este reforço da proposta de valor dos CTT junto do ecossistema nacional de inovadores, complementa e reforça a nossa estratégia de liderança na promoção da digitalização e do comércio eletrónico das empresas portuguesas, e permite-nos explorar sinergias com a inovação que já é desenvolvida pelos CTT, promovendo a ligação destas empresas ao negócio e às equipas internas, apoiando o desenvolvimento de pilotos com recurso a soluções destas empresas", reforça o gestor citado em comunicado.

Com dotação de 4 milhões de euros, o Fundo de Inovação visa "investir em startups (seed, series A e growth) e pequenas e médias empresas, privilegiando a atuação em setores alinhados com as prioridades de atuação dos CTT, nomeadamente e-commerce, operações & logística, comunicações, fintech, retalho e publicidade", informa a empresa. Prevê ainda a "possibilidade de coinvestimento, com a abertura para eventuais parcerias com redes de investidores, para promoção de partilha de oportunidades de investimento."

A gestão do fundo está a cargo da Iberis Capital, com a operacionalização do mesmo e o seu acompanhamento a ser feito através do programa de interação com startups dos CTT, o 1520 Startup Program.

Desde a sua criação o programa - criado em 2018 - já mapeou mais de 1800 empresas, com 31 projetos atualmente em curso: 15 em parcerias comercias, 16 em projetos de co-criação e 1 aquisição - Recibos Online.