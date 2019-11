CTT e AliExpress renovam parceria para “Singles Day”

Os Correios de Portugal e o AliExpress vão voltar a ser parceiros numa campanha promocional exclusiva para o Festival Global de Compras 11.11, considerado a “Black Friday” da China, a 11 de novembro. A campanha consiste em várias promoções, vales e cupões de desconto para encomendas enviadas para Portugal.

As campanhas promocionais relativas às compras feitas no dia 11 (segunda-feira) já estão anunciadas, mantendo-se o site disponível para compras até 3 de dezembro.

No ano passado foram recebidas encomendas mais de 300 mil produtos no âmbito desta parceria, indicam os CTT em comunicado. A nível global, cerca de 180 mil comerciantes participam no festival. Os consumidores gastaram cerca de 30 mil milhões de euros durante as 24 horas em que decorrem as promoções em todo o mundo.

“A associação a um gigante de comércio eletrónico como o AliExpress permite às duas empresas dar a conhecer, de forma coordenada, as capacidades no âmbito das vendas na internet para todo o mundo, do lado da AliExpress, e das entregas à escala de todo o território nacional, do lado dos CTT”, refere Alberto Pimenta, diretor de e-Commerce dos CTT, destacando a importância da renovação da parceria.

Este ano, o AliExpress está a convidar parceiros locais para o festival, demonstrando o seu compromisso em envolver PME e em criar valor nos mercados-chave onde opera.

“A entrada de Pequenas e Médias Empresas de todo o mundo no AliExpress a propósito do Festival de Compras é apenas o início do nosso compromisso para trazer mais PME locais para a plataforma e ajudá-las a crescer e a ter sucesso nos mercados internacionais”, aponta Wang Mingqiang, diretor-geral do AliExpress.

O Festival Global de Compras 11.11, que acontece desde 2009, tem o seu dia forte a 11 de novembro (11.11), o chamado “Singles Day”, onde os comportamentos de compra dos chineses, hoje alargada à escala mundial, são semelhantes à “Black Friday”, com descontos muito competitivos. Na última década o evento evoluiu e tornou-se no maior evento de compras de 24 horas do mundo, ultrapassando as vendas da Black Friday e da Cyber Monday em conjunto.