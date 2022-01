CTT entre as marcas "com maior relevância e reputação emocional"

Posto dos CTT de Gondomar © Pedro Correia/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 25 Janeiro, 2022 • 13:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os CTT anunciaram que são uma das marcas "com maior relevância e reputação emocional" para os portugueses, referindo-se ao estudo RepScore, elaborado pela consultora OnStrategy, que, desde 2009, avalia o posicionamento e os níveis emocional e racional de reputação associados a mais de 2.000 marcas em Portugal.

"Por setores de atividade, foram avaliadas mais de 50 indústrias, e é nesta análise que os CTT se distinguem como líderes na categoria de Serviços Profissionais, com 73,3 pontos", adiantam os Correios de Portugal, em comunicado.

"Ao virar da página dos 500 anos de atividade postal em Portugal, os CTT contam com uma história única de dedicação, profissionalismo e empenho, que há vários séculos aproxima os portugueses e o mundo", refere a empresa, sublinhando o contexto de "profunda transformação" vivida.

"A quebra de volumes de correio exigiu uma aposta em mercados e segmentos em crescimento, tais como o expresso e soluções para e-commerce, bem como as soluções para empresas. Os CTT são, desde sempre, um importante parceiro das empresas, através da criação de soluções inovadoras que ajudam ao crescimento dos negócios, seja qual for a sua dimensão", pode ler-se no comunicado.