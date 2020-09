CTT. Freguesias com “melhoria muito significativa das condições financeiras”

Os CTT chegaram a acordo com as juntas de freguesia sobre o modelo de pagamento para a prestação do serviço postal. O protocolo estava há vários anos a ser negociado entre o operador postal e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). O novo acordo, que entra em vigor a partir de 1 de outubro, prevê uma “melhoria muito significativa das condições financeiras para as Juntas de Freguesia, a maior e melhor oferta de serviços para as populações”. Acordo é alcançado no ano em que chega ao fim o contrato de concessão para o serviço universal postal, assegurado pelos CTT.

“Este reforço de parceria agora formalizado é mais um claro sinal da proximidade dos CTT às populações, através do poder local, representado pelas Juntas de Freguesia. Os CTT e a ANAFRE reforçam, assim, laços já muito antigos, iniciando uma nova fase que consolida nosso compromisso de ligar pessoas e empresas com entrega total”, diz João Bento, CEO dos CTT.

O acordo com as juntas de freguesia – onde estão localizados cerca de metade dos atuais 1.800 postos de Correio – estava, pelo menos desde 2018, a ser negociado, tendo o processo se iniciado num momento em que o operador postal tinha arrancado com um processo de reestruturação da sua rede postal, que levou ao encerramento de mais de duas dezenas de estações CTT. Ficou durante anos em ‘banho maria’, mas durante a pandemia os contactos entre as duas entidades sofreram uma aceleração, admitia em setembro, em entrevista ao Dinheiro Vivo, António Pedro Silva, administrador dos CTT.

Leia mais: CTT. “Estamos em negociações aceleradas com a ANAFRE para fecharmos acordo”

“O modelo sofreu uma aceleração no último mês e meio, depois da pandemia, uma aceleração das interações com a direção da ANAFRE, estamos convictos que vamos conseguir, com o esforço de todos chegar a bom porto. Estamos em negociações aceleradas com a ANAFRE no esforço de todos para fecharmos rapidamente um acordo”, o administrador dos CTT, com responsabilidade sobre a rede de retalho e gestão de recursos humanos.

Amanhã é assinado. “Das novas condições que passarão a vigorar a partir de 1 de outubro, destacam-se, designadamente, a melhoria muito significativa das condições financeiras para as Juntas de Freguesia, a maior e melhor oferta de serviços para as populações, o reforço de competências técnicas para os colaboradores das Juntas de Freguesia e a criação de um grupo de trabalho conjunto que acompanhará o processo de transformação e modernização que se pretende concretizar com as Juntas de Freguesia em que existam Postos de Correio”, destacam os CTT em comunicado.

O acordo “representa um passo muito importante na normalização das relações com os CTT, pelo reconhecimento do imprescindível papel que as freguesias prestam às suas populações. A revisão das condições do Protocolo anterior, que data de 2003, marca uma nova etapa no relacionamento entre as instituições e conduzirá à prestação de um serviço com mais qualidade para os nossos concidadãos. A nossa entrega foi e será sempre total”, diz Jorge Veloso, presidente do conselho diretivo da ANAFRE.

Cerca de 900 postos de correio estão instalados em juntas de freguesia, metade dos 1800 postos de correio, parte significativa da rede postal, à qual se juntam as 554 estações CTT espalhadas pelo país. O acordo chega no ano em que termina o contrato de concessão do serviço postal universal dos CTT.