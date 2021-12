CTT inauguram primeiro "outlet" nos Restauradores

© Miguel Pereira/Global Imagens

Os CTT inauguraram, nesta segunda-feira, o seu primeiro "outlet, nos Restauradores, em Lisboa, para vender produtos que já estiveram em comercialização a preços mais reduzidos, segundo um comunicado.

Este "outlet" terá "à venda os mais variados produtos que já estiveram em comercialização, como por exemplo livros, produtos de papelaria, malas de viagem e peças filatélicas", sendo que "o espaço está aberto de segunda-feira a sexta, das 10:00 às 21:00, mas também pode ser visitado aos sábados, das 10:00 às 20:00", indicou a empresa.

"Os CTT assumem-se como uma empresa orientada para o cliente e para as suas necessidades e, com esta iniciativa", continuam "a posicionar-se com um retalhista de referência", concluiu o grupo, na mesma nota.