CTT investem nas startups KIT-AR e Sensefinity

Os CTT - Correios de Portugal anunciaram esta quinta-feira que investiram nas startups portuguesas KIT-AR e Sensefinity. A aposta nas duas empresas concretizou-se através da TechTree, o fundo de investimento do grupo postal, no âmbito do 1520 StartuProgram, um "programa de interação com startups dos CTT".

"O investimento nestas duas promissoras startups concretiza o propósito de criação do fundo TechTree. A KIT-AR e a Sensefinity podem contribuir para uma maior eficiência na atividade dos CTT e é com grande satisfação que estamos já a trabalhar com as duas empresas", afirma João Bento, presidente executivo do grupo CTT, no comunicado enviado à redação.

A KIT-AR desenvolve uma plataforma de realidade aumentada e inteligência artificial para reduzir erros e perdar na produção industrial, nomeadamente no chão de fábrica. Ou seja, procura melhorar os níveis de eficiência da indústria.

Esta startup conseguiu, no final de junho, angariar dois milhões de euros numa ronda coliderada pelo Fundo NOS 5G, TechTransfer e Caixa Capital. Já tem atividade no Reino Unido, contribuindo para o desenvolvimento das indústrias automóvel, aeronáutica e eletrónica, auxiliando na montagem e controlo de qualidade.

A Sensefinity desenvolve uma plataforma focada na Internet das Coisas para melhorar processos logísticos das empresas, como fornecer métricas de mercadoria e bens críticos em tempo real às empresas, para que estas possam ter uma visibilidade da sua cadeia de fornecimento.

Ambas as startups são já reconhecidas pela Agência Nacional de Inovação como "entidades com idoneidade para a prática de atividades de investigação e desenvolvimento, o que permitiu o investimento do fundo Techtree ao abrigo do programa SIFIDE II", de acordo com o comunicado dos CTT.

Segundo o CEO dos CTT, o investimento em startups é para continuar. "Vamos continuar a procurar investimentos em start-ups, reforçando o contributo que os CTT têm dado ao desenvolvimento da economia nacional, reforçando a nossa estratégia de liderança na promoção da digitalização e do comércio eletrónico das empresas portuguesas", afirma.

O fundo de investimento TechTree foi criado pelos CTT para investir em startups e pequenas e médias empresas, "privilegiando a atuação em setores alinhados com as prioridades de atuação dos CTT", como e-commerce, operações e logística, comunicações, fintech, retalho e publicidade. A dotação deste fundo ascende a cinco milhões de euros.