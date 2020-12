CTT já entregou em casa com sucesso mais de 129 mil cartões de cidadão

Cartão de cidadão. © Cristiana Milhão/Global Imagens

Os CTT já entregaram com sucesso em casa mais de 129 mil cartões de cidadão (CC) no âmbito da parceria com o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), que a 25 de setembro iniciou o serviço de entrega do Cartão de Cidadão em casa, através do envio por correio registado e exclusivamente ao próprio, evitando assim deslocações aos balcões de atendimento.

O piloto arrancou no concelho de Oeiras, mas entretanto já se estendeu a outras zonas do país. "Até ao dia 11 dezembro de 2020, foram enviados mais de 150 mil cartões de cidadão para casa, tendo sido entregues 129.430 cartões", ou seja, 86% de entregas bem sucedidas, informa os CTT em nota de imprensa.

"Até ao momento, a medida permitiu uma poupança de mais de 25 mil horas de trabalho, com repercussão direta na diminuição das filas de espera", informa nota de imprensa.

Os interessados neste serviço podem conferir online se o seu cartão vai ser enviado para a sua casa. Num mês, mais de 75 mil consultadas foram feitas no Portal da Justiça.

Abrangidos nesta entrega foram os cidadãos dos concelhos de Águeda, Albufeira, Alcobaça, Alenquer, Almada, Amadora, Amarante, Aveiro, Barcelos, Beja, Braga, Bragança, Caldas da Rainha, Cascais, Castelo Branco, Coimbra, Ermesinde, Espinho, Évora, Fafe, Faro, Felgueiras, Figueira da Foz, Gondomar, Guarda, Guimarães, Leiria, Lisboa, Loulé, Loures, Lousada, Mafra, Maia, Marco de Canavezes, Marinha Grande, Matosinhos, Moita, Montijo, Odivelas, Oeiras, Olhão, Oliveira de Azeméis, Ourém, Ovar, Paços de Ferreira, Palmela, Paredes, Penafiel, Pombal, Ponte de Lima, Portalegre, Portimão, Porto, Póvoa Varzim, Sintra, Santa Maria da Feira, Santarém, Santo Tirso, São João da Madeira, Seixal, Sesimbra, Setúbal, Sintra, Torres Novas, Torres Vedras, Trofa, Viana do Castelo, Vila do Conde, Vila Franca de Xira, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Vila Real, Vila Verde, Viseu e Vizela.

Pretende-se que o serviço seja alargado a todo o país, prevendo-se uma "abrangência complementar de mais de 130 mil cidadãos em Portugal Continental", com 18 ou mais anos não estão sujeitos ao regime do maior acompanhado, residentes no país e que pediram e pagaram a renovação do Cartão de Cidadão e cujos contactos de telemóvel ou email estejam associados.

Antes do envio do CC por Correio, o INR envia uma mensagem por SMS (+351) 915 692 970) ou por email ( helpdesk-cartaodecidadao@irn.mj.pt) dando conta do envio do CC, sem custos, para a morada contida no documento, sendo que a receção terá de ser feita pelo próprio, através de um documento de identificação com fotografia, como o Cartão de Cidadão (mesmo se estiver caducado), o Passaporte ou a Carta de Condução.

Caso não esteja em casa, à semelhança do que sucede com o correio registado, é deixado um aviso na caixa de correio para levantamento do cartão numa estação CTT.

"O cidadão poderá recorrer ao serviço Alterar Entrega, que permitirá alterar o local de entrega, numa morada da sua preferência".

