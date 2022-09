CTT lança coleção alusiva à saga "Senhor dos Anéis"

Os Correios de Portugal (CTT) acabam de lançar uma coleção de selos a cores dedicada à famosa trilogia "Senhor dos Anéis", em parceria com a produtora de filmes americana Warner Bros. Entertainement.

Os selos fazem alusão a várias personagens principais das obras escritas pelo autor britânico J.R.R Tolkien, como Sauron, Gollum, Frodo e Aragorn e a passagens marcantes dos filmes, dirigidos pelo realizador de cinema Peter Jackson.

O lançamento das peças filatélicas vai ao encontro da estreia de mais uma série televisiva da saga, que pode ser vista na plataforma online Amazon Prime.

A coleção é composta por quatro selos e os valores variam entre 0,57 cêntimos e 1,05 euros. Em cada selo há uma personagem da história (do lado direito e de cima para baixo). O primeiro é o Frodo (€1,00), personagem principal e o herói da história, que manteve o famoso anel durante 17 anos.

Segue-se Aragorn (€1,05), rei dos homens e guardião do norte e que, durante algum tempo, se afastou do reino. Depois vem o Gollum (€0,95), que foi corrompido pelo anel. Por fim, Sauron (€0,57), o mau da fita e o criador dos vários anéis.

Cada peça tem uma tiragem de 75 mil exemplares. Há também um bloco filatélico, com o valor de quatro euros e uma tiragem de 25 mil exemplares, que "revela momentos marcantes desta trilogia e contém um original selo de formato circular", explicam os CTT.

Já a folha do primeiro dia de emissão das peças, com uma tiragem de três mil exemplares, pode ser comprada pelo valor de 7,57 euros. As peças, segundo a empresa, destinam-se "não só aos colecionadores de selos, mas também aos fãs da saga, que ficam assim com uma recordação única e exclusiva".

Os vários selos podem ser encontrados à venda nas lojas dos CTT em Portugal ou na loja online da empresa. As obliterações de primeiro dia (carimbo que confere valor ao selo) podem ser realizadas nas lojas CTT dos Restauradores, em Lisboa, Palácio dos Correios, no Porto, Zarco, no Funchal, e Antero de Quental, em Ponta Delgada.