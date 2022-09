CTT lança coleção alusiva aos 20 anos do euro em Portugal

© DR

Os CTT - Correios de Portugal - apresentam esta quinta-feira uma emissão filatélica dedicada aos 20 anos de circulação e do euro em Portugal, esta que é a segunda moeda mais utilizada no mundo. A cerimónia que decorreu no Museu do Dinheiro, em Lisboa, e que já vai na terceira edição, contou com a presença do presidente dos CTT, João Bento, e do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

A coleção de selos foi realizada em parceria com o Banco de Portugal e, segundo explica o presidente dos CTT, João Bento, "os selos são feitos para honrar factos, histórias, acontecimentos marcantes e outros", mas, principalmente, no caso do euro, "para celebrar a moeda única europeia".

O governador do Banco de Portugal, Mária Centeno, afirma que "os selos têm sido importantes para preservar a memória e esta é uma homenagem merecida ao euro". O governador, nostálgico, diz que "há 20 anos registávamos a maior transição monetária e lembro-me como usámos as primeiras moedas e notas. A moeda única trouxe tudo de bom no dia a dia e já são 340 milhões de cidadãos que a usam".

Esta emissão filatélica é composta por dois selos, com valores de 0,57 e 0,95 euros, com uma tiragem de 75 mil exemplares cada, e ainda também por um bloco filatélico que tem o valor de quatro euros.

Os selos podem ser encontrados à venda nas lojas CTT de Portugal. As obliterações de primeiro dia (carimbo que confere valor ao selo) podem ser realizadas nas lojas dos Restauradores, em Lisboa, Palácio dos Correios, no Porto, Zarco, no Funchal, Antero de Quental, em Ponta Delgada e Faro, no Algarve.

O outro lado da moeda

Questionado sobre o facto de o país estar a atravessar uma crise que não impediu a realização desta cerimónia, o responsável dos CTT vinca que "os Correios de Portugal emitem selos em nome da República. A decisão de realizar a coleção foi tomada há algum tempo, devido ao euro ser um grande marco de integração da economia europeia". "Mas, ainda bem que a cerimónia é feita agora. O euro, sem dúvida, é um enorme elemento de coesão", diz João Bento.

João Bento, relativamente ao futuro da moeda, explica que "vamos continuar no caminho da integração de forma a tornar a moeda ainda mais atrativa. Está a ser visto o novo desenho para as novas notas do euro, que devem ser implementado até 2024". Mas há novidades digitais. "O euro é um motor de prosperidade que está ao serviço dos cidadãos e, por isso, estamos a apostar no euro digital", acrescenta.

O euro foi lançado a 1 de janeiro de 1999 mas entrou apenas em circulação dois anos depois para substituir as notas e moedas nacionais de 12 Estados-Membros.