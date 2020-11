CTT lançam solução de expresso internacional com entrega no dia seguinte

CTT.

Os CTT lançaram um novo serviço de entrega expresso no dia seguinte, que estará disponível em vários destinos internacionais. Em comunicado, os Correios referem tratar-se de um reforço da oferta da empresa através de um serviço que estará disponível para empresas e clientes particulares.

O serviço Expresso Internacional Premium permitirá o envio de "documentos e mercadorias até 30 quilos, por via aérea, com origem em Portugal, para praticamente todos os Países e territórios do mundo, para mais de 220 destinos", explicam os CTT.

Os CTT disponibilizam ainda este serviço para entrega no dia seguinte para mais de 20 países da Europa e Norte de África, como é o caso da Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Eslováquia, Eslovénia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Kosovo, Luxemburgo, Marrocos, Noruega, Polónia, Reino Unido, República Checa, Sérvia, Suécia, Suíça e Turquia.

A empresa considera que, desta forma, tem "atualmente a oferta mais completa do mercado ibérico", contabilizando também os segmentos Expresso, Cargo e Logística. No caso do segmento Expresso, são disponibilizados modelos de transporte e distribuição de envios expresso até 30 quilos, com opções de entrega e personalização. Já o serviço Cargo destina-se a soluções de transporte para cargas até 700 quilos.