CTT levantam 35 milhões indexados a objetivos de sustentabilidade

Os CTT - Correios de Portugal garantiram um empréstimo de 35 milhões de euros através de papel comercial indexado a objetivos de sustentabilidade, com maturidade em 2026, de acordo com uma nota veiculada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a informação que consta na CMVM, o financiamento bancário foi contratado ao Novo Banco e ao Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, estando os objetivos de sustentabilidade "enquadrados pelo Quadro de Referência do Financiamento ligado à Sustentabilidade dos CTT que foi objeto de second party opinion divulgada pela S&P Global Ratings".

"As referidas linhas de financiamento encontram-se indexadas ao objetivo de redução das emissões carbónicas da atividade dos CTT (emissões dos scopes 1, 2 e 3) em pelo menos 30% até 2025, em relação a 2013, que se encontra validado pela Science Based Targets initiative e alinhado com as melhores práticas do setor", lê-se na mesma nota.

O levantamento desta verba "está em linha com os objetivos, de mais longo prazo, de redução de emissões carbónicas da atividade dos CTT para 2025-2030, que visam atingir um balanço carbónico zero em termos líquidos até 2030, com 50% de veículos verdes na última milha até 2025 e 100% até 2030".

Com estas operações, os CTT consolidam a ligação entre o custo de financiamento e o desempenho seguindo indicadores de sustentabilidade.