CTT negoceiam entrada de novo acionista no Banco CTT

Os CTT estão a negociar a venda de uma participação minoritária no Banco CTT. A notícia, avançada pelo Jornal Económico, foi confirmada pela empresa liderada por João Bento em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo a edição de hoje do Jornal Económico, os CTT poderão ceder até 30% do capital do banco, sendo a Una Seguros uma das empresas interessadas. A notícia dá ainda conta que a operação será feita por via de um aumento de capital no Banco CTT, factos que a empresa não confirma.

Em comunicado à CMVM, os CTT confirmam ter recebido "manifestações de interesse", sem, no entanto, avançar muito mais.

"Os CTT salientam estarem sempre atentos a oportunidades de mercado, tendo recebidos manifestações de interesse com vista a uma potencial aquisição de uma participação qualificada minoritária no capital do Banco CTT", pode ler-se no documento.

A empresa liderada por João Bento acrescenta que as partes "têm desenvolvido contactos" a esse propósito, que estão ainda, "todavia, numa fase preliminar" e compromete-se a manter os reguladores e o mercado informados "de qualquer desenvolvimento relevante", embora saliente que isso "se afigura prematuro" neste momento.