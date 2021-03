CTT oferecem seis meses de mensalidade do serviço Criar Lojas Online

Centro de distribuição dos CTT (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Os CTT vão oferecer seis meses de mensalidade do serviço Criar Lojas Online, cuja mensalidade oscila entre os 7 a 15 euros, para todos os lojistas que adiram até 15 de março ao serviço. Os CTT já tinham anunciado a extensão, até 15 de março, das entregas gratuitas a mais de uma centena de produtores locais com lojas digitais no serviço CTT Comércio Local.

Lançado em março do ano passado, durante o primeiro confinamento, o serviço Criar Lojas Online permite às empresas que não têm presença digital criar uma loja online, tendo neste momento mais de 1700 lojas registadas em todo o país, segundo informa os CTT.

O serviço, consoante o plano de adesão, tem um custo mensal que oscila entre os 7 euros (plano base) e 15 euros (plano corporate). A oferta de seis meses de mensalidades gratuitas "está disponível para todos os lojistas, comerciantes e produtores locais que adiram ao serviço Criar Lojas Online até ao dia 15 de março." O serviço integra os sistemas de expedição dos CTT, Soluções de Logística e Pagamentos, que asseguram as entregas das encomendas.

"Com esta oferta, os CTT continuam próximos das populações e a catalisar a inclusão digital dos pequenos e médios negócios. Tal como aconteceu durante o primeiro confinamento, o envolvimento dos Municípios como agentes dinamizadores desta oferta, permite-nos chegar de forma mais direta à economia municipal, colocando os negócios locais a transacionar online e os respetivos consumidores com acesso a todos os bens e serviços de que necessitam a partir da segurança dos seus lares", afirma o operador postal.