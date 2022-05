CTT prolonga utilização gratuita de cacifos até final do mês

CTT tem rede de cacifos onde pode receber encomendas de forma gratuita © Amin Chaar/Global Imagens

Os Correios de Portugal (CTT) prolongaram até ao final do mês de maio a campanha que oferece aos clientes o uso da sua rede de cacifos de forma gratuita. Os CTT contam com mais de 230 cacifos que estão em vários pontos de norte a sul do país. Este serviço de conveniência está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana e tem como objetivo ser direcionado para a recolha de encomendas, revela a empresa de correios em comunicado.

Estes cacifos tornam o processo, desde a entrega até ao levantamento, mais simples e rápido. No caso das entregas, após a compra do produto online, caso o site seja um cliente com contrato com os CTT e aderente à rede pick up point, o consumido quando realizar o check-out, seleciona o cacifo pretendido e recebe a encomenda no ponto de entrega escolhido.

Contrariamente, se o site não for cliente CTT, o utilizador deve introduzir a morada virtual atribuída, após o registo no site. Após este passo, a encomenda vai ficar disponível nos armazéns dos correios, de acordo com o cacifo escolhido pelo cliente. Quando for para levantar a encomenda, o cliente é contactado via email ou SMS, recebendo o código pin para o levantamento.

Para além de ser uma forma cómoda para receber encomendas, os cacifos contribuem para a sustentabilidade ambiental, dado que são feitas menos deslocações. Não será necessário ir a vários domicílios e, por isso, há menos emissões de carbono, lê-se na mesma nota.

Os CTT contam chegar até aos mil cacifos até ao final de 2022 e pretendem estar disponíveis "tanto em espaços de grande influência, como em redes de retalhistas com os quais os CTT estabelecem e reforçam parcerias, como para clientes corporativos que queiram proporcionar este serviço aos seus colaboradores", revela CTT em comunicado.