Os CTT estão a ajudar pequenas e médias empresas ligadas ao retalho ou venda de bens físicos a criar lojas online para a venda dos seus produtos e a não cobrar comissões, até final de abril, às PME que decidam aderir ao marketplace Dott, onde são acionistas com a Sonae.

O serviço Criar Lojas Online surge em cooperação com o Ministério da Economia e Transição Digital, no âmbito das medidas criadas pelo Governo para apoiar as PME ajudando a promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional no contexto de pandemia CoViD-19 em Portugal.

João Sousa, administrador executivo dos CTT, explica as ambições do operador postal com o novo serviço Criar Lojas Online e deixa uma garantia num momento em que o retalho está a fechar aumentando a pressão sobre o comércio online: “A empresa tem capacidade para responder ao volume de tráfego atual e caso se venha a verificar um aumento desse mesmo tráfego, os CTT ajustarão a sua capacidade operacional em conformidade.”

Arrancaram com o serviço de criação de lojas online dirigido às PME. Quais as ambições para esta nova unidade, ao nível de angariações de clientes e receitas?

Estamos empenhados em apoiar as PME para que mantenham a sua atividade, através da criação de lojas online, neste período de pandemia e isolamento, podendo desta forma facilitar o cumprimento do que têm vindo a ser as recomendações da DGS. Não divulgamos dados concretos.

Esta nova oferta implicou algum reforço humano ou de investimento da área comercial ou dos serviços dos CTT?

Houve algum investimento no que toca à constituição da plataforma, em parceria com a Shopkit, e no reforço da linha de call center para apoio e acompanhamento dos clientes. Não divulgamos dados concretos.

De que modo podem apoiar as PME, nem sempre nativas digitais, a entrar no comércio online e a ter sucesso?

Os CTT querem liderar o desenvolvimento do e-commerce em Portugal e, no atual contexto, podemos ser um parceiro fundamental para a sustentabilidade das empresas, permitindo que as PME que têm atualmente apenas presença física possam lançar a sua loja online rapidamente, permitindo que continuem em operação.

Esta oferta garante a construção de uma loja online de forma simples e intuitiva – aliada a soluções de distribuição CTT. As empresas não necessitam de conhecimentos técnicos de desenvolvimento de sites, sendo tudo efetuado através de uma interface web intuitiva e amigável. Dispõe de uma linha de apoio técnico por chat, email ou telefone para esclarecimento das dúvidas e suporte no processo de criação da loja. Além disso, as PME que queiram entrar no digital ou reforçar a oferta no e-commerce podem também colocar os seus produtos no Dott, com condições especiais durante este período.

Estamos empenhados em lançar serviços e ofertas, com condições especiais, por forma a apoiar as empresas, sobretudo as PME, na manutenção da sua atividade, ajudando a promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional, no contexto da pandemia Covid-19.

Depois de 30 de abril que custos a manutenção desta online e serviços associados poderá ter para a PME?

No Criar Loja Online não teremos comissões sobre as vendas. A partir de 30 de abril deverá ser implementado um pequeno custo mensal para a presença na plataforma. Os CTT estão em avaliação permanente do contexto de pandemia Covid-19 e a acompanhar as recomendações da Direção-Geral de Saúde e do Governo, de forma a promover a sustentabilidade do tecido empresarial nacional e a segurança e bem-estar das populações

Estão previstos serviços complementares esta oferta?

A empresa tem ainda como serviços opcionais previstos neste serviço, entre outros, poder ligar a loja online à sua página de Facebook e Instagram. O objetivo é que as empresas portuguesas possam reforçar o mais possível a sua presença digital, fazendo chegar a mais pessoas os seus produtos e serviços, com o apoio da plataforma digital e logística dos CTT.

De recordar que existem outros serviços digitais, além deste que hoje foi lançado, que podem suprir as necessidades das PME através do digital, nomeadamente a Produção Online de Correio (correio enviado a partir de casa), o Via CTT (correio enviado de forma digital a partir de casa) e o envio de emails e SMS publicitários pela plataforma Soluções de Publicidade.

No que toca ao marketplace Dott, quais as ambições de angariação?

Esperamos que, através das nossas redes comerciais, seja possível apoiar o Dott no caminho de se tornar o marketplace campeão de vendas nacional. Os marketplace têm neste momento um papel fundamental para o acesso das populações a bens de consumo, sem saírem da segurança das suas casas, e o Dott também está a implementar uma série de condições especiais para apoiar os portugueses e as empresas nesta fase.

Com o país praticamente fechado, com o retalho a manter apenas o canal digital aberto, a pressão sobre a rede logística aumenta. Os CTT tem capacidade de garantir resposta a este eventual pico de procura, para mais com os atuais constrangimentos de segurança e circulação impostos pelo estado de emergência por causa do Covid-19?

Estamos, neste momento, a verificar comportamentos distintos nos diversos setores. Há um forte crescimento nos produtos essenciais (higiene, saúde e alimentação) e em consumíveis, material informático e livros, muito alavancado pela oferta de e-commerce já existente. Por outro lado, verifica-se uma redução no retalho, devido ao encerramento das lojas, e no setor automóvel, pela diminuição da procura.

A empresa tem capacidade para responder ao volume de tráfego atual e caso se venha a verificar um aumento desse mesmo tráfego, os CTT ajustarão a sua capacidade operacional em conformidade. Estão a ser cumpridos os níveis de serviço ao cliente e estamos em permanente avaliação da nossa rede, no que diz respeito à “última milha”, uma vez que existem alterações nos pontos de recolha, devido ao encerramento de algumas (poucas) lojas CTT e lojas da nossa rede de parceiros e pontos de recolha. Estamos a acompanhar a situação e a adaptar a nossa distribuição e os nossos recursos em permanência, conforme as necessidades, conscientes do papel decisivo que desempenhamos para manter a economia em funcionamento.

Procura tem sido sobretudo no retalho alimentar e saúde. São áreas para as quais os CTT terão capacidade de dar resposta a esse tipo de PME?

Os CTT têm capacidade operacional para dar resposta nestas áreas, exceto nos produtos perecíveis, dado que não temos carrinhas refrigeradas. Estamos disponíveis para apoiar todo o processo logístico e de entrega total que seja necessário neste momento, através da nossa vasta capilaridade da rede de retalho, da nossa frota, uma das maiores do país, e dos nossos profissionais, que continuam todos os dias a sair à rua, com cuidado e seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde. Continuamos, neste momento de crise, a ligar pessoas e empresas, com entrega total.