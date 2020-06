CTT reabre estação de Alvaiázere. É a 10ª das 33 encerradas

Os CTT vão reabrir a estação de Alvaiázere, no distrito de Leiria, na próxima segunda-feira. É a 10ª estação das 33 lojas próprias encerradas pelo operador postal.

A estação CTT de Alvaiázere irá reabrir no próximo dia 19, no mesmo local onde funcionava anteriormente, na Rua José Mendes Carvalho, 13, em Alvaiázere, e estará aberta nos dias úteis das 9h às 12h30 e das 14h às 17h30.

É a 10ª reabertura das estações, no âmbito do compromisso dos CTT de reabrir depois do alerta da Anacom e do Governo ter dado indicação de que pretendia que todas as sedes de concelho tivessem uma estação dos Correios, faltando ainda treze para assegurar esse compromisso. Nesses locais, a prestação dos serviços do serviço público universal e ainda o pagamento de vales de pensões e faturas é assegurado por um posto de correio parceiro.

O operador postal não tem ainda data para a reabertura das restantes estações. “Os CTT informam que não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas CTT, dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura. Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades”, justifica.