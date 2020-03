CTT reabre estação de Pedrógão Grande. É a 7ª das 33 encerradas

Os CTT reabriram esta segunda-feira a estação de Pedrógão Grande. É a sétima loja própria do operador postal a reabrir das 33 encerradas em sede de concelho. Nesta fase de pandemia, “salvo algumas excepções”, os Correios vão suspender a reabertura de estações.

A estação reabre no mesmo local onde funcionava anteriormente o posto, na Rua Dr. Manuel Rodrigues, 2B, funcionando entre as 9h às 12h30 e das 14h às 17h30. No entanto, dada a fase de pandemia do Covid-19 irá funcionar nos dias úteis entre as 9h e as 13h30.

“As reaberturas de Lojas CTT que estavam previstas ficarão suspensas durante a pandemia, salvo algumas exceções”, informa os Correios. “Neste contexto de pandemia, em que poderão existir alterações nos horários de funcionamento de alguns postos de Correio ou o encerramento dos mesmos, por decisão dos parceiros dos CTT na prestação deste serviço, os CTT estão a acompanhar os seus parceiros para garantir que existe um Ponto de Contacto em cada Município”, inform o operador.

A abertura da estação de Pedrógão Grande avançou mesmo nesta fase porque o contrato com o parceiro terminou, “não tendo sido possível o alargamento do prazo, tendo os CTT assegurado com uma loja própria a presença neste concelho para garantir à população o acesso a todos os serviços previstos no âmbito do serviço postal universal, incluindo o pagamento das pensões.”

Esta é a sétima Loja em sede de concelho a ser reaberta, depois de Vila Flor, Alpiarça, Melgaço, Redondo, Aljustrel e Manteigas.

“Não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas CTT, dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura. Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades”, reforçam os CTT.