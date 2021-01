CTT reabrem estação de Alvito. É a 25ª das 33 encerradas

CTTS LAMAÇÃES (1 de 4)

Os CTT reabrem esta segunda-feira a estação de Alvito. É a 25ª a reabrir das 33 lojas própria em sede de concelho encerradas. O operador postal garante manter processo de reabertura de lojas mesmo durante o período de confinamento geral.

A loja CTT de Alvito, no distrito de Beja, reabre no mesmo local onde funcionava anteriormente, na Praça da República, nº8, no Alvito, e estará aberta nos dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30, informa o operador postal.

O operador postal - que mantém as mais de 500 estações CTT abertas durante o confinamento geral, para assegurar entregas de serviço postal e encomendas - tinha já garantido que iria manter o processo de reabertura das lojas encerradas, no âmbito do compromisso público dos Correios de reabrir lojas únicas em sede de concelho e não realizar novos encerramentos.

Garantia dada no Parlamento depois do alerta do regulador Anacom e do ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nunes Santos, ter referido que uma estação por concelho seria uma exigência do novo contrato de concessão do serviço universal postal. O mesmo foi prorrogado até setembro para negociar um novo.

"Face ao atual contexto pandémico e ao empenho e foco dos CTT em a ligar pessoas e empresas nesta fase difícil, mantendo a segurança de todos e acompanhando em permanência todas as recomendações das Autoridades, o evento de inauguração da reabertura da Loja CTT, com a habitual presença de várias entidades da Comissão Executiva dos CTT e locais será reagendado", ressalva o operador postal.

"Não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas CTT, dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura. Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades", referem os CTT.

Até ao momento da reabertura, os serviços do serviço público universal, bem como o pagamento de vales de pensões e faturas, é assegurado através de posto de correio parceiro.