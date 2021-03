CTT reabrem estação de Marvão. É a 27ª das 33 encerradas

Estação dos CTT (Miguel Pereira/Global Imagens) © Miguel Pereira/Global Imagens

Os CTT vão reabrir na próxima segunda-feira a estação de Marvão. A loja própria no distrito de Portalegre é a 27ª a reabrir das 33 estações e sede concelho que tinham sido encerradas e que o operador postal se tinha comprometido em reabrir.

"A Loja CTT de Marvão irá reabrir no mesmo local onde funcionava anteriormente, na Rua Espírito Santo, nº 5, em Marvão, e estará aberta nos dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30", informa a empresa.

A reabertura segue-se às lojas de Barrancos e Alvito, no distrito de Beja, no início do ano, faltando agora apenas seis lojas próprias em sede de concelho por reabrir.

"Os CTT informam que não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas CTT, dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura. Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades", justifica a companhia.

Até ao momento da reabertura, o serviço postal é assegurado através de um posto de correio que presta todos os serviços do serviço público universal e ainda o pagamento de vales de pensões e faturas.