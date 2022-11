CTT reduzem capital social em 2,3 milhões e comunicam mudança de sede

Atual sede dos CTT, no Parque das Nações, em Lisboa, vai dar lugar às futuras instalações da TAP

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Novembro, 2022 • 20:12 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os CTT reduziram o seu capital social em 2,3 milhões de euros, por extinção de ações próprias, para 72 675 000 euros, e anunciaram a mudança de sede para a Avenida dos Combatentes, segundo informação enviada esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"Na sequência da conclusão do programa de recompra [...] e conforme deliberação tomada na assembleia-geral dos CTT de abril de 2022, no passado dia 7 de novembro foi inscrita no registo comercial a redução do capital social dos CTT no montante de 2 325 000 euros", lê-se na mesma nota

Para tal, procedeu-se à extinção de 4 650 000 ações, representativas de 3,1% do capital social dos CTT. Assim, o capital dos Correios passou a ser de 76 75 000 euros, representado por 145 350 000 títulos. O valor nominal das ações é de 0,50 euros cada.

Os procedimentos para o cancelamento das ações devem estar concluídos na quinta-feira.

Segundo o comunicado, a lista de participações qualificadas nos CTT integra Manuel Champalimaud SGPS (13,54%), Global Portfolio Investments (10,36%), GreenWood Builders Fund (6,90%), Green Frog Investments (5,32%), Norges Bank (2,14%) Bestinver Gestión (2,08%) e CTT ações próprias (2,02%).

Os restantes acionistas detêm 57,65% dos Correios.

Os CTT comunicaram também ao regulador a inscrição no registo comercial da mudança da sede dos CTT para a Avenida dos Combatentes, n.º 43, em Lisboa, após a saída do Parque das Nações, local para onde irão as futuras instalações da TAP.

Na sessão desta terça-feira da bolsa de Lisboa, as ações dos CTT subiram 1,43% para 3,20 euros.