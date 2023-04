CTT reduzem capital social para "libertação de excesso de capital"

Presidente executivo do grupo CTT, João Bento. © Gerardo Santos / Global Imagens

Os CTT - Correios de Portugal reduziram o respetivo capital social em 717 500 mil euros, para 71 957 500 euros, revelou esta quinta-feira a empresa liderada por João Bento, numa nota veiculada pela Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa postal refere que a redução de capital ocorre "com a finalidade de libertação de excesso de capital", tendo a medida sido aprovada na assembleia geral anual de acionistas a 20 de abril. A redução de capital foi inscrita no registo comercial dos CTT no dia seguinte.

Os CTT extinguiram 1,435 milhões de ações - o equivalente a 0,997% do capital - "adquiridas no quadro do programa de recompra de ações próprias executado de 17 de março a 8 de setembro de 2022".

"Deste modo, o capital social dos CTT passou a ser de 71 957 500 euros, representado por 143 915 000 de ações com um valor nominal de cinquenta cêntimos por ação", lê-se.

Até ao dia 2 de maio deverão estar concluídos os procedimentos para o cancelamento das ações junto da Interbola e da Euronext.

A Global Portfolio Investments S.L. fica, desta forma, com uma participação de 14,99% (21,580 milhões de títulos); a Manuel Champalimaud fica com uma participação de 13,73% (19,762 milhões de títulos); a GreenWood Builders Fund fica com uma particpação de 6,97% (10,025 milhões de ações); a Green Frog Investments Inc fica com uma participação de 5,37% (7,730 milhões de títulos); o Norges Bank fica com uma participação de 2,16% (mais de 3,105 milhões de títulos); o Bestinver Gestión S.A. SGIIC fica com 2,10% (mais de 3,024 milhões de títulos); e os CTT ficam com 1,04% (1,5 milhões de ações próprias).

O restante capital, que ascende a 53,49% do capital, ou seja mais de 76,980 milhões de títulos, estão dispersos em bolsa nas mãos de acionistas minoritários.