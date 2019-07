CTT revê em baixa o investimento previsto para este ano

Os CTT reviram em baixa o montante de investimento previsto para este ano. Em 2019 o operador postal conta investir 45 milhões de euros, menos 10 milhões do que os 55 milhões anunciados em fevereiro.

“Os CTT vão continuar a implementar o Plano de Transformação Operacional, para superar os objetivos de poupança já anunciados, mantendo a proximidade às populações, reforçando a qualidade do serviço e continuando a apostar na eficiência e inovação”, garante João Bento, CEO dos CTT, no dia em que o operador postal anunciou lucros de 9 milhões até junho, uma subida de 21% face ao período homólogo do ano passado.

No semestre o operador postal investiu 14,7 milhões de euros, uma subida de 77,9%, “inferior ao valor previsto”.

O operador fez ainda uma atualização das prioridades estratégicas. Para este ano estimam que o “EBITDA do grupo, incluindo o contributo da 321 Crédito, se situe no intervalo de 100 milhões de euros a 105 milhões de euros”.

Os CTT vão ainda continuar a implementar o Plano de Transformação Operacional (PTO), anunciado em novembro de 2017, com objetivo de “superar os objetivos de poupança já anunciados, nomeadamente através da poupança incremental de gastos operacionais e de uma política de rescisões por mútuo acordo mais restrita, incluindo a mobilização acrescida de mecanismos de reforma antecipada”.

A companhia, e “desde que as condições de mercado necessárias sejam verificadas”, vai “implementar um plano de otimização de ativos imobiliários não estratégicos durante o segundo semestre do ano”.

O foco na otimização e racionalização da utilização dos recursos da Empresa irá continuar a acelerar ao longo do ano, para realizar poupanças adicionais, fora do Plano de Transformação Operacional, “nomeadamente no que se refere às áreas de suporte centrais”, promete a empresa, sem mais detalhes, que diz serão revelados durante a apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2019.

“O Banco CTT entra numa nova fase do seu crescimento com a integração da 321 Crédito, reafirmando-se os objetivos de break-even do EBITDA para o segundo semestre de 2019 e do Resultado Líquido para 2020”, diz a companhia.