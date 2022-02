CTT. Serviço postal tem novo regime jurídico a partir de terça-feira

João Bento, presidente executivo dos CTT - Correios de Portugal © Carlos Pimentel/Global Imagens

Os serviços postais têm a partir desta terça-feira um novo regime jurídico, tendo em conta a publicação do decreto-lei que confirma a alteração da Lei Postal esta segunda-feira. O diploma foi aprovado pelo Governo, no final de 2021, e promulgado no sábado pelo Presidente da República, Marcelo Rebele de Sousa. Em causa estão ajustes ao regime jurídico aplicável à prestação de serviços postais no território nacional, bem como de serviços internacionais com origem ou destino no território nacional. Para os CTT - Correios de Portugal este era um passo indispensável para a a celebração do novo contrato de concessão do serviço postal universal, que ainda está por concretizar.

A portaria em causa não determina a renovação do contrato de concessão do serviço público entre Estado e operador postal, de acordo com Belém. No entanto, reflete a evolução do setor postal permitindo ajustes em matérias que os CTT há muito reivindicam maior flexibilização - preços e indicadores de qualidade do serviço.

"Este diploma introduz ajustes ao regime legal da prestação do serviço postal universal, mantendo o seu âmbito e sendo introduzidas alterações no processo de decisão relativo aos critérios de formação de preços e no processo de decisão e princípios orientadores da fixação dos indicadores de qualidade de serviço, tendo em conta a evolução do serviço postal universal", lê-se num comunicado dos CTT à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), divulgado no domingo.

Trata-se de "um passo importante e necessário à conclusão do processo de designação dos CTT" como prestador de serviço público, através do "novo contrato de concessão do serviço postal universal".

Novo contrato postal atrasado. Resta "acordo de transição" com Governo

O Governo decidiu, em setembro de 2021, em Conselho de Ministros, que o serviço postal universal continuaria nas mãos dos CTT, por ajuste direto, ao longo de mais sete anos. A decisão foi tomada a três meses do contrato de concessão terminar, oficialmente (31 de dezembro).

Em dezembro, os CTT davam conta que o Executivo tinha avançado com uma alteração à Lei Postal, um "passo necessário à assinatura do novo contrato de concessão".

Contudo, no final de 2021 os termos do novo acordo entre o operador postal e o Executivo ainda não estavam concluídos, pelo que, ao contrário do que foi prometido, no dia 1 de janeiro de 2022 (data prevista) ainda não havia um novo contrato de concessão.

Para salvaguardar que o serviço postal universal não acabava no último dia de 2021, o Governo firmou um "acordo de transição" com os CTT. Esse acordo vigora até à assinatura formal do novo contrato.

Por estes dias o serviço postal universal ainda é prestado nos termos do contrato estabelecido há mais de duas décadas. A renovação do mesmo deveria ter acontecido até 31 de dezembro de 2020, ano que marcou os 500 anos de existência dos CTT. No entanto, a pandemia relegou o tema para segundo plano, segundo o Governo fez saber então, prolongando por mais um ano o contrato. Por essa decisão, os Correios pediram uma compensação ao Estado, de 67 milhões de euros, uma vez que não havia novo contrato e a empresa teria de continuar a cumprir critérios de qualidade dos quais discorda.

A promessa do Executivo era, então, a de apresentar uma nova concessão até ao fim de 2021, mas, novamente, isso não aconteceu.