CTT sublinham necessidade de "contrato de concessão sustentável e equilibrado"

O Governo prolongou o contrato de concessão do serviço universal postal por mais nove meses, até setembro de 2021. Em comunicado, os CTT dão conta ao mercado desse prolongamento, indicando que "não haverá mudanças imediatas ao termos atuais e condições do serviço".

"Apesar dos esforços e das diligências, iniciados pelos CTT muito antes da emergência da crise pandémica, não foi possível por razões que vão além do controlo da companhia, que a transição para um novo contrato ocorresse em tempo útil, tal como foi anunciado recentemente pelo Governo", indica a empresa, na nota enviada à CMVM.

Na mesma publicação, a empresa refere que "o elevado sentido de responsabilidade e serviço público, especialmente no contexto da presente crise pandémica - em que se considera crucial manter os serviços às populações e a integridade das cadeias logísticas - levam os CTT a assegurar a continuidade da prestação do serviço público de correio e demais serviços concessionados, impedindo uma crise desnecessária e sem precedentes, de interrupção de um serviço público essencial".

No entanto, a empresa nota que este contrato mantém-se mesmo com iniciativas, "particularmente de natureza económica e legal, que possam ser apropriadas tendo em conta a necessidade de um contrato de concessão sustentável e equilibrado, incluindo durante o período de extensão".

"Esta decisão dos CTT tem ainda em conta a convicção, resultante das interações recentes com o Governo de que as condições para a prestação do serviço público de correio precisam de evoluir para recuperar a sustentabilidade futura e de longo prazo".