CTT têm mais de meio milhão de encomendas "presas" no armazém

Os CTT - Correios de Portugal têm mais de meio milhão de encomendas com origem fora da União Europeia paralisadas nos seus armazéns, noticia o "Expresso" esta sexta-feira. Por isso, as queixas dos clientes avolumam-se e, dada a incapacidade de dar resposta a todos, os CTT estão a guardar muitos pacotes em armazéns.

A empresa diz que, não obstante, já conseguiu despachar mais de 450 mil encomendas desde julho, atribuindo às novas regras do IVA - que obrigam à cobrança de IVA sobre todas as encomendas que chegam de fora da União Europeia - a responsabilidade pelo imbróglio com milhares de encomendas. Com a pandemia, o número de compras online aumentou, pressionando fortemente os serviços de entrega.

De acordo com o semanário da Impresa, a operadora postal está a receber, desde o início de julho, uma média de 340 mil encomendas extracomunitárias por mês. Contas feitas, menos de menos de metade das encomendas recebidas terão sido despachadas.