CTT vai investir 40 milhões de euros em 2020 na área operacional

Os CTT vão investir 40 milhões de euros em 2020 “com vista a aumentar a automatização e eliminar constrangimentos na capacidade de tratamento da área de negócio de Expresso & Encomendas”, anunciou o operador postal. Investimento será feito no mesmo em que a companhia antecipa crescimento de dois dígitos nesta área de negócio em Portugal.

“O volume do correio endereçado deverá registar uma queda entre 6% e 8% enquanto que para o negócio de Expresso & Encomendas em Portugal é projetado um crescimento de dois dígitos. Para fazer face a esse crescimento e apoiar a operação em geral, os CTT preveem um investimento de 40 milhões de euros, com vista a aumentar a automatização e eliminar constrangimentos na capacidade de tratamento da área de negócio de Expresso & Encomendas”, informa o operador postal nas suas perspectivas para futuro.

Em 2019 o tráfego de correio endereçado caiu 9,1%, para 619 milhões de objetos transportados. O ano passado os CTT registaram lucros de 29,2 milhões de euros, um crescimento de 35,8% face a 2018, tendo registado 740,3 milhões de euros de receitas (+4,6%).

Para este ano as estimativas são de crescimento. “Salvo os impactos que resultarem da crise associada à pandemia em curso, ainda de difícil estimativa, os CTT, sustentados por desenvolvimentos orgânicos das alavancas de crescimento e pelo contributo da 321 Crédito, deverão apresentar um crescimento entre 4% e 6% dos rendimentos operacionais, o que em conjunto com a implementação de medidas de eficiência se deverá traduzir num crescimento de um dígito elevado do EBIT e de um EBITDA superior ou igual a 110 milhões de euros em 2020”, informa a empresa.