CTT vão instalar os primeiros cacifos com temperatura controlada

A empresa já tem mais de 100 cacifos espalhados pelo país e pretende chegar aos 1 000 em 2021.

Dinheiro Vivo 04 Agosto, 2021 • 17:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com a particularidade de se conseguir ajustar a temperatura desde ambiente, frio positivo a fio negativo e com um sistema "Click&Collect", os novos cacifos CTT vão oferecer aos colaboradores da Sogenave, um dos maiores operadores nacionais na área de distribuição alimentar e não alimentar, uma solução para recolher as suas compras de forma independente, mais conveniente e segura para qualidade dos produtos.

Em comunicado, os Correios de Portugal afirmam que o projeto-piloto contribuirá para o fortalecimento da relação entre empresas e clientes e "vem reforçar a presença dos CTT como parceiro estratégico".

Atualmente, são já mais de 100 cacifos da marca portuguesa, públicos e privados, espalhados pelo país fora, sobretudo em plataformas de transporte intermodais, centros comerciais, campus universitários, redes de retalho físicas ou em empresas.

Em 2021, os CTT prevêm chegar aos 1 000 cacifos e dado o sucesso deste projeto-piloto, esperam ainda levar a particularidade da bi-temperatura para outros contextos.