CTT voltam ao verde com lucros de 17,2 milhões no primeiro semestre

João Bento, CEO CTT. © Carlos Pimentel/Global Imagens

Dinheiro Vivo 05 Agosto, 2021 • 18:51

Os CTT apresentaram um resultado líquido positivo de 17,2 milhões de euros no primeiro semestre do ano, um resultado que "inclui efeitos não recorrentes no montante de 2,3 M€", informa a empresa em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O crescimento foi impulsionado principalmente pelo EBIT (lucro antes dos juros e tributos) recorrente, que atingiu os 28,7 milhões de euros, mais 23 milhões face aos primeiros seis meses do ano passado.

Em termos de rendimentos operacionais, cresceram 18,2%, atingindo 412,8 milhões de euros, mais 63,6 milhões do que no mesmo período do ano pasado, "com o desempenho notável do negócio de Expresso e Encomendas a crescer 40,7 M€ (+47,8%), seguido do Correio e Outros +13,4 M€ (+6,6%), do Banco CTT +7,3 M€ (+19,0%) e dos Serviços Financeiros e Retalho de +2,2 M€ (+10,3%)", lê-se no comunicado à CMVM.

A empresa liderada por João Bento sublinha que a área de negócio de Expresso e Encomendas "continua a atingir novos máximos de rendimentos no semestre (125,8 M€) impulsionados pelo forte desempenho da região ibérica, com Espanha a mostrar os resultados da estratégia delineada apresentando um crescimento de 25,3 M€ (+79,5%) e Portugal de +15,3 M€ (+29,6%)". Espanha representou 45,5% das receitas deste segmento.