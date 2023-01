Cuatrecasas alcança 20.ª posição do ranking global da Mergemarket

Sede em Portugal da Sociedade de advogados Cuatrecasas, em Lisboa © Cuatrecasas

A Cuatrecasas, sociedade de advogados internacional, alcançou a 20.ª posição no ranking global da Mergemarket - agência de informação financeira -, referente a 2022 com 237 transações.

A empresa lidera o ranking de fusões e aquisições por volume de operações em Portugal, com um total de 26 transações assessoradas com valor total de 645 milhões de euros, segundo comunicado enviado à imprensa.

Por valor, os dados da Mergemarket demonstram que a Cuatrecasas se situou na sétima posição.

A sociedade de advogados chegou à liderança na Península Ibérica pela terceira vez consecutiva no mesmo ranking por volume de operações, tendo um total de 205 transações assessoradas, mais 28 do que no ano anterior.

Além disto, a Cuatrecasas destaca-se como uma das sociedades mais ativas na assessoria jurídica a fusões e aquisições a nível mundial, tendo chegado à 20.ª posição, sendo a única sociedade de advogados da Europa continental que consegue posicionar-se nesta tabela.

Entre algumas das transações anunciadas que contaram com a assessoria jurídica da Cuatrecasas durante o último ano, a empresa destaca a compra da Lusíadas Saúde pela Vivalto Santé, a compra da Leya pela Infinitas Learning, a aquisilção da Media Capital Rádios pela Bauer Media Group, e a venda da fintech Utrust à Elrond Network.

Sob liderança de Mariana Norton dos Reis, a área de societário e M&A (fusões e aquisições) da Cuatrecasas em Portugal, contou em 2022 com 28 advogados.

Desde o início deste mês, por força da integração com a Serra Lopes Cortes Martins & Associados, esta equipa tem um total de 40 advogados especializados em operações de corporate M&A.