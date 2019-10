Cuidado se recebeu um email dos CTT. Pode ser fraude

Os CTT informaram, esta semana, que estão a circular mensagens de correio eletrónico em nome desta empresa. As mensagens estão escritas num português pouco correto e contêm erros ortográficos. Segundo os CTT, estes emails não são enviados por eles, trata-se de uma prática do phishing. Contudo, as diligências junto das autoridades competentes já estão em curso.

Saiba o que é o Phishing

Recuperamos um artigo publicado em novembro de 2017, numa parceria entre a Easypay e Dinheiro Vivo, onde se explica o que é o phishing e como lidar com ele e prevenir os riscos.

O termo phishing deriva da palavra inglesa “fishing”, cujo significado é “pescar”. A prática do phishing consiste na utilização de ferramentas tecnológicas com o objetivo de levar o utilizador a revelar dados pessoais e/ou confidenciais.

Imagine que recebe um email do seu banco a dizer “clique aqui para saber mais sobre o seu saldo bancário”, ou do ginásio a dizer que tem irregularidades nas mensalidades e para seguir um link para efetuar os pagamentos em atraso.

Este tipo de ataques é geralmente acompanhado por mensagens de SPAM, enviadas para vários utilizadores. Embora possam haver tipos de phishing que pedem os dados diretamente por resposta ao email, na maioria das vezes estão articulados com um website onde o utilizador preenche os seus dados. Geralmente os dados pessoais roubados dizem respeito a informações de contas bancárias, logins de contas online e outras informações confidenciais

Caso receba estes SMS, email ou outras formas de phishing, deverá:

1. Não descarregar anexos;

2. Não aceder a links;

3. Apagar os SMS ou emails recebidos;

4. Tenha a certeza de que está a aceder a um site autorizado dos CTT, utilize “ctt.pt” em vez de uma ligação incluída noutra fonte;

5. Avisar as autoridades competentes;

6. Ajudas e Dicas;

São estas as características de um email fraudulento:

1. Logótipos – Um email que contenha logótipos de tamanho irregular ou alterado;

2. Erros Gramaticais;

3. Mensagens alarmantes solicitando a ação imediata;

4. Pedidos Inesperados – Um pedido para a sua informação financeira (por exemplo: números de contas bancárias ou cartões de pagamento);

5. Falhas de comunicação – Um email que não fornece um método alternativo para comunicar a informação solicitada (ou seja, telefone, correio ou locais físicos);

6. Link Fraudulento – Links que aparentam direcioná-lo para um site conhecido e seguro, mas na realidade, encaminha-o para outro local, potencialmente, fraudulento.

O conhecimento e reconhecimento de emails fraudulentos e de tentativas de phishing são muito importantes para se proteger contra roubos e outros crimes relacionados.