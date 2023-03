Cultura e Finanças estão a trabalhar para "melhorar significativamente" proposta da Lusa

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. © MÁRIO CRUZ/LUSA

O Ministério da Cultura disse esta terça-feira à Lusa que, em conjunto com as Finanças, "está a trabalhar para melhorar significativamente" a anterior proposta apresentada pelo Conselho de Administração da agência de notícias aos trabalhadores.

Os trabalhadores da Lusa, reunidos em plenário, aprovaram a realização de uma greve de quatro dias - marcada para esta semana -, entre 30 de março e 02 de abril, onde reivindicam aumentos salariais dignos após rejeitarem uma primeira proposta da administração.

"O ministério da Cultura, em conjunto com o ministério das Finanças, está a trabalhar para melhorar significativamente a anterior proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Lusa aos trabalhadores", afirma o ministério de Pedro Adão e Silva, numa declaração enviada à agência de notícias, a dois dias da greve.

Questionada sobre que proposta estão a "melhorar significativamente", fonte oficial do Ministério da Cultura disse estar a referir-se à proposta dos 35 euros, que foi a primeira feita pela administração da Lusa.

Na segunda-feira, a administração da Lusa fez uma nova proposta de atualização salarial.

A administração da agência de notícias apresentou uma contraproposta de aumentos salariais de 74 euros em 2023, com as estruturas sindicais a defenderem que o valor continua aquém do reivindicado.