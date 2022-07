Custa 6162 euros. Garrafeira do Benfica lança moscatel José Maria da Fonseca comemorativo

Dinheiro Vivo 21 Julho, 2022 • 16:57 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Para celebrar as seis décadas do bicampeonato europeu de futebol do Sport Lisboa e Benfica (SLB), de 1961 e 62, a Garrafeira Benfica vai lançar esta semana no mercado, em pré-venda, o Moscatel da José Maria da Fonseca, de Setúbal, por um valor de 6162 mil euros. O rótulo e a embalagem que guarda o vinho ficaram a cargo do estilista Nuno Gama.

Os 20 primeiros compradores desta edição - que terá 60 estojos em pré-venda - estão automaticamente convidados para o lançamento do vinho, a 4 de setembro, num jantar com membros da direção do SLB, com o administrador da José Maria da Fonseca, António Maria Soares Franco, o estilista Nuno Gama, o CEO da Martins Wine Advisor (com a Vinha.pt), Cláudio Martins, e velhas glórias do clube da Luz.

O Moscatel José Maria da Fonseca é "um produto premium, raro, exclusivo e inédito, o que o torna um bem para investimento, com grande potencial de crescimento económico", adianta Cláudio Martins, CEO da Martins Wine Advisor. Esta edição pode ser adquirido nas lojas e online na Garrafeira Benfica, na vinha.pt e através da Martins Wine Advisor e da José Maria da Fonseca.

"É um motivo de enorme satisfação conseguirmos agregar nesta edição muito limitada e alusiva a dois dos maiores feitos da nossa História desportiva, tão ilustres, distintas e reconhecidas entidades e personalidades", sublinha Miguel Bento, diretor comercial e marketing do SLB. "A união do Sport Lisboa e Benfica da Martins Wine Advisor, da José Maria da Fonseca e do Nuno Gama, com dois produtos licorosos com 60 anos de vida cada um, constituem por si só algo único e distinto corporizado nesta edição muito limitada e de excelência."

"Acreditamos que estes vinhos Moscatel de Setúbal de 1961 e 1962 terão adeptos não só junto dos simpatizantes do SLB, mas de todos aqueles que apreciam vinhos raros e com elevado potencial de valorização", adianta António Maria Soares Franco.