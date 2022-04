Custos operacionais das empresas sobem 20% desde o início do ano, diz CIP

Indústria cerâmica © Leonel de Castro/Global Imagens

As empresas portuguesas enfrentavam em março, comparando com janeiro deste ano, uma subida média nos custos operacionais de 20%, indica o último inquérito da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) divulgado nesta quarta-feira.

No estudo a que responderam 307 empresas, metade das quais nos sectores de indústria e energia, concluiu-se que metade das empresas inquiridas enfrentaram neste período um aumento de custos superior a 15%, considerando despesas com energia, matérias-primas, transportes e pessoa.

Outros 22% dos negócios ouvidos reportam crescimentos de custos até 5%, com 28% a darem conta de subidas entre 6% e 15%, em termos médios, considerando empresas das várias dimensões.

© Confederação Empresarial de Portugal

Nas grandes empresas e médias empresas, mais representativas na indústria transformadora, há 16% e 53% dos negócios a reportarem aumentos de custos com fatores de produção superiores a 16%.

Nas microempresas, a mesma percentagem ficam em 48%, e nas pequenas empresas em 57%, de acordo com os dados divulgados.

Em média, adiantam ainda os resultados, os custos com energia representarão 16% dos custos operacionais das inquiridas, com as pequenas empresas a darem conta de faturas energéticas mais pesadas do que as restantes tipologias de negócios.

O inquérito Sinais Vitais tem vindo a acompanhar a evolução da atividade económica e das perspetivas dos associados da CIP desde o início da pandemia, tendo nesta edição introduzido questões relativas à subida dos preços na produção e às dificuldades nos fornecimentos de matérias-primas.

Se, por um lado, as respostas dadas apontam para a ausência de uma situação generalizada de paragens de atividade (96% das empresas encontram-se em pleno funcionamento), os negócios reportam subidas de custos significativas e também a expetativa generalizada de que o aumento do preço da energia persista ao longo do segundo trimestre.

Segundo os dados apresentados, 79% dos negócios esperam pagar mais pelo gás ou eletricidade, com 19% a esperarem uma manutenção dos preços atuais e 2% a anteciparem uma diminuição.

São mais aquelas que esperam subidas no total de custos operacionais: 88%, segundo os dados apresentados.

Para a CIP, os valores de subida de custos já verificados são um indicador de que grande parte dos negócios estará a absorver a maior parte do impacto do aumento de preços, reduzindo margens.

"As empresas estão claramente a sacrificar margens para segurarem clientes, para segurar mercados", defendeu Armindo Monteiro, vice-presidente da organização, na apresentação dos dados, considerando a subida inferior sentida no cabaz de preços no consumidor. No primeiro trimestre, a inflação média atinge os 4,3%.

Lay-off simplificado não é prioridade

A CIP acusa o governo de estar a avançar com medidas insuficientes no apoio às empresas, mas alerta que o impacto da redução das margens dos negócios também será sentido no PIB. "Se o valor acrescentado for reduzido em cada uma das etapas, é óbvio que o nosso PIB não vai aumentar", disse Armindo Monteiro, pedindo ao governo uma correção de trajetória.

Para as empresas, as medidas prioritárias são sobretudo as reduções de IVA e de Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) na energia, defendidas por 75% das que responderam ao inquérito.

Seguem-se apoios diretos às empresas mais atingidas (65%), a intervenção nos mercados energéticos (45%) e novas linhas de crédito com garantia do Estado (37%). Só depois surge o regresso do lay-off simplificado, que tem sido pedido com insistência pela CIP e outras organizações empresariais, sendo no entanto prioridade para apenas 17% das inquiridas.

Mas o acelerar de custos não é o único fator negativo que foi agravado com a invasão russa da Ucrânia, no final de fevereiro. Além do aumento de custos reportado pela maioria, 24% dos negócios queixam-se de falta de acesso a matérias-primas e consumíveis essenciais à produção e 18% dão conta do cancelamento e da redução de encomendas.

Apenas 17% dos negócios diz não ter sentido qualquer impacto da guerra no leste da Europa.

O estudo da CIP, realizado com o Marketing FutureCast Lab do ISCTE, foi conduzido entre os dias 6 e 21 de abril.

Apesar dos impactos da guerra, o estudo apresenta perspetivas melhoradas face a opiniões recolhidas anteriormente. São 43% as empresas que antecipam vender mais do que antes da pandemia no segundo trimestre e 24% esperam igualar os valores de 2019. Um quinto dos negócios também espera contratar mais nos meses até ao verão, e 28% contam aumentar investimento face àquele que realizaram antes da pandemia.